9-летняя дочь Алены Хмельницкой очаровала публику креативным макияжем: «Красивая девочка, будет актрисой»
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Фото: Instagram Алены Хмельницкой
Яркое фото дочери, которое опубликовала Алена Хмельницкая, очаровало ее подписчиков. «"Про то, что было вчера, рассказывать нечего, потому что вчера я была совсем другая". Л. Кэрролл. "Алиса в стране чудес". Love this girl», — написала звездная мама, снабдив пост хештегами «#сплошныепревращения #жизнькакчудо #каконибыстрорастут #невзрослейте».
«Какая же красивая девочка растет, к тому же будет видимо актрисой)))», «Чудесная девченочка», «Один ВОСТОРГ!!!!», «Волосы оболденные))))», «Очень красивые волосы, такая красивая девочка», «Брови, ресницы, волосы, и все свое просто восторг», «Какие у Вас красивые дочери, просто глаз не отвезти», «Шикарные глаза», «Мамина доча», «Очень красивая "эсмиральда"», «Испанка молодая», «Прелестная девочка», — комментируют подписчики блога актрисы.
9-летняя Ксения и 25-летняя Александра — общие дочери актрисы Алены Хмельницкой и режиссера Тиграна Кеосаяна. Старшая девочка уже выросла и стала красавицей, и, по всей видимости, младшая ее скоро «догонит».
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Фото и видео: instagram
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