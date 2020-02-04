9-летняя дочь Алены Хмельницкой очаровала публику креативным макияжем: «Красивая девочка, будет актрисой»

«Какая же красивая девочка растет, к тому же будет видимо актрисой)))», «Чудесная девченочка», «Один ВОСТОРГ!!!!», «Волосы оболденные))))», «Очень красивые волосы, такая красивая девочка», «Брови, ресницы, волосы, и все свое просто восторг», «Какие у Вас красивые дочери, просто глаз не отвезти», «Шикарные глаза», «Мамина доча», «Очень красивая "эсмиральда"», «Испанка молодая», «Прелестная девочка», — комментируют подписчики блога актрисы.