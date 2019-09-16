Мимими дня: 7-летняя дочь певицы Жасмин посвятила маме и папе стихи в годовщину их свадьбы

8 лет назад, 16 сентября 2011 года, певица Жасмин и бизнесмен Илан Шор сыграли пышную свадьбу. 7 февраля 2012 года появилась на свет их дочь Маргарита. Сейчас у нее есть свой блог, в котором она делится своими успехами в танцах и моделлинге, а также — посвящает родным нежные строки.
«С днем свадьбы, любимые папочка и мамочка, 8 лет», — написала девочка в своем блоге в день годовщины брака родителей.
Напомним, что Жасмин с супругом прошли через многое. В 2017-м году обвиняемый в участии в банковских махинациях Илан был приговорен к 7,5 годам лишения свободы. Этим летом Министерство внутренних дел Молдавии объявило бизнесмена в международный розыск, так как он нарушил условия исполнения наказания по уголовному делу — покинул страну.
Шор нашел убежище в Израиле. Жена предпочитает не давать никаких комментариев.
Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram
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