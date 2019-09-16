Мимими дня: 7-летняя дочь певицы Жасмин посвятила маме и папе стихи в годовщину их свадьбы

8 лет назад, 16 сентября 2011 года, певица Жасмин и бизнесмен Илан Шор сыграли пышную свадьбу. 7 февраля 2012 года появилась на свет их дочь Маргарита. Сейчас у нее есть свой блог, в котором она делится своими успехами в танцах и моделлинге, а также — посвящает родным нежные строки.

«С днем свадьбы, любимые папочка и мамочка, 8 лет», — написала девочка в своем блоге в день годовщины брака родителей.