На днях в Сети были опубликованы фотографии с мероприятия «Волшебный каток», организованного благотворительным фондом «Жизнь в движении». В мальчике, который на них запечатлен, узнали сына актера Евгения Миронова. «Маленький мальчик в черной куртке является сыном Миронова», — указывает «СтарХит».Подозрения в том, что у артиста есть сын, впервые появились у прессы, когда его стали замечать в компании мальчика 2-3 лет. Знакомые сообщили, что ребенка, который родился при помощи суррогатной матери, назвали Петром в честь дедушки. Сам Евгений эту информацию никак не комментирует.Штампа в паспорте у Евгения Миронова до сих пор нет. В одном из интервью мама актера говорила, что ее сын не уверен, что сможет создать счастливую семью из-за нехватки свободного времени. Фото: facebook, globallookpressПодписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!