51-летняя Светлана Бондарчук поделилась редкими фотографиями с «особенной» дочерью

«Друзья! Это именно тот момент, когда каждый из Вас очень важен. Предлагаю поддержать петицию в поддержку закона о "распределенной опеке", которую разместила Всероссийская организация родителей детей-инвалидов. Этот закон необходим для тех, чьи дети будут нуждаться в ежедневном сопровождении до конца своей жизни. От нас зависит судьба многих детей. Переходите на аккаунт @nakedheartfoundation и в шапке профиля вы найдёте ссылку, где можно оставить свою подпись. Я, как мама особенного ребенка, понимаю насколько важен этот закон и призываю вас не быть равнодушными», — написала она.

Варя родилась в семье Светланы и Федора Бондарчук в 1999 году, долгое время звездные родители скрывали ее от посторонних глаз. Девочка и сейчас живет не в России: ей там проще учиться и проходить реабилитацию.

Незадолго до этого с той же просьбой к своим подписчикам обратилась супермодель Наталья Водянова, в ее семье — «особенная» сестра.