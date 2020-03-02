51-летняя Светлана Бондарчук поделилась редкими фотографиями с «особенной» дочерью
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Фото: Instagram Светланы Бондарчук
Фотографии дочери Светлана Бондарчук публикует в своем блоге очень редко. Однако сейчас у нее появился веский повод сделать это.
«Друзья! Это именно тот момент, когда каждый из Вас очень важен. Предлагаю поддержать петицию в поддержку закона о "распределенной опеке", которую разместила Всероссийская организация родителей детей-инвалидов. Этот закон необходим для тех, чьи дети будут нуждаться в ежедневном сопровождении до конца своей жизни. От нас зависит судьба многих детей. Переходите на аккаунт @nakedheartfoundation и в шапке профиля вы найдёте ссылку, где можно оставить свою подпись. Я, как мама особенного ребенка, понимаю насколько важен этот закон и призываю вас не быть равнодушными», — написала она.
Варя родилась в семье Светланы и Федора Бондарчук в 1999 году, долгое время звездные родители скрывали ее от посторонних глаз. Девочка и сейчас живет не в России: ей там проще учиться и проходить реабилитацию.
Незадолго до этого с той же просьбой к своим подписчикам обратилась супермодель Наталья Водянова, в ее семье — «особенная» сестра.
Сейчас Оксане около 30 лет, в детстве у нее был диагностирован глубокий аутизм и церебральный паралич. Девушке очень сложно адаптироваться к жизни в современном обществе, сейчас за ней ухаживает мама.
Фото и видео: instagram
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