41-летняя Елена Подкаминская впервые показала крошечного сына на фото

Елена Подкаминская стала многодетной мамой в феврале 2020 года. До сегодняшнего дня она не показывала никаких фотографий с младенцем, даже с прикрытым «смайликом» лицом.

«А знаете что? Я тут подумала и решила, что эти три проекта — мои самые важные и лучшие в жизни», — написала актриса в день своего рождения.