41-летняя Елена Подкаминская впервые показала крошечного сына на фото
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото: Instagram Елены Подкаминской
Елена Подкаминская поделилась трогательной фотографией с детьми.
Елена Подкаминская стала многодетной мамой в феврале 2020 года. До сегодняшнего дня она не показывала никаких фотографий с младенцем, даже с прикрытым «смайликом» лицом.
«А знаете что? Я тут подумала и решила, что эти три проекта — мои самые важные и лучшие в жизни», — написала актриса в день своего рождения.
Отцом мальчика стал второй по счету супруг актрисы, Денис Гущин, за которого она вышла замуж в 2018 году. Вместе Елена и Денис воспитывают общую дочь Еву, которая появилась на свет в 2017 году, и Полину — дочь актрисы от первого брака с бизнесменом Александром Пляцевым, родившуюся в 2010 году.
Фото и видео: Instagram
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