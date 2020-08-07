40-летняя звезда «Содержанок» Александра Ребенок показала нежное семейное фото с новорожденной дочкой

«Счастья безграничного Вашей прекрасной семье!» — написала Татьяна Брухунова, Дарья Мороз оставила лаконичные эмодзи-сердечки.

«Дорогая, поздравляю, это замечательно», — уверена актриса Софья Карпунина, также недавно родившая второго ребенка.

«Ураааа!!!!» — радуются Юлия Хлынина и Евгения Линович. «Я не могу, вы невероятные, ВСЕ!!! Всех благ вашей семье», «Самое главное обстоятельство для Вас - счастье. Пусть так будет всегда», «Такой комочек счастья! Поздравляю», «Кайф какой! Все и лапочка дочка) Саша, поздравляю вообще семейство ещё раз! Ура», «Ну, невозможная милота!! Поздравляю», — поздравляют Александру подписчики.

Напомним, актеры Александра Ребенок и Алексей Вертков поженились в 2013 году. Первенец пары родился в 2017 году.