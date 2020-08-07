40-летняя звезда «Содержанок» Александра Ребенок показала нежное семейное фото с новорожденной дочкой
Фото: Instagram/@sasharebenok
2 августа известная актриса театра и кино Александра Ребенок стала мамой во второй раз. 40-летняя звезда скандального сериала «Содержанки» опубликовала в блоге несколько кадров с выписки из роддома. Александру с дочерью встречали ее супруг и старший сын, трехлетний Иван. « Спасибо огромное всем за поздравления!!! Не прошло и 5 дней, как я нашла себя в новых обстоятельствах, в которые, честно говоря, с трудом пока верится… Иван, почему-то, сразу стал таким взрослым», — подписала нежные семейные снимки Ребенок.
«Счастья безграничного Вашей прекрасной семье!» — написала Татьяна Брухунова, Дарья Мороз оставила лаконичные эмодзи-сердечки.
«Дорогая, поздравляю, это замечательно», — уверена актриса Софья Карпунина, также недавно родившая второго ребенка.
«Ураааа!!!!» — радуются Юлия Хлынина и Евгения Линович. «Я не могу, вы невероятные, ВСЕ!!! Всех благ вашей семье», «Самое главное обстоятельство для Вас - счастье. Пусть так будет всегда», «Такой комочек счастья! Поздравляю», «Кайф какой! Все и лапочка дочка) Саша, поздравляю вообще семейство ещё раз! Ура», «Ну, невозможная милота!! Поздравляю», — поздравляют Александру подписчики.
Напомним, актеры Александра Ребенок и Алексей Вертков поженились в 2013 году. Первенец пары родился в 2017 году.
Фото: Instagram/@sasharebenok, Global Look Press, Starface
Видео: Instagram/@sasharebenok
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