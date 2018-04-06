40-летняя Светлана Зейналова перестала скрывать беременность

Светлана сопроводила пост тегами #красотки, #толстушка, #пузожитель и #растем.

СМИ сообщают, что отцом ребенка станет гражданский супруг Светланы Дмитрий. Вместе они воспитывают «особенную» дочь телеведущей.

«9 лет назад я знала, по институтским воспоминаниям, что аутизм-это что-то очень творческое, необычное, Возможно, прикольное... шутила вместе с подругами что «я Аутист, потому что мне хочется побыть одной»... и никогда не задумывалась по это серьезно. Но сейчас когда я слышу подобное из уст взрослого человека, мне хочется подойти и надеть на голову ведро!!! Вы же не понимаете, О ЧЕМ вы говорите. Но всегда останавливаю себя: я же сама когда-то была такой же... неосведомленно-неумной. А вот теперь я Знаю, ЧТО ТАКОЕ АУТИЗМ. И как крепко он впивается своими зубами в твою душу. Как он разрушает твою жизнь, жизнь твоего ребенка, разъедает твои мозги и высасывает все силы и мысли. Я знаю, как трудно собрать себя в кулак и дать ему отпор, в то время как он, как полноправный хозяин, ест за твоим столом и пьет из твоего стакана. Я знаю, как он закрывает перед тобой и твоей семьёй двери и как толкает в никуда... когда кажется, что будущего у тебя нет и один способ -головой об стенку...но это все НЕПРАВДА! И я также знаю, что будущее есть! Что пусть другое, особенное, не как у миллионов других — но есть! И впереди ждет тысяча и тысяча интересных открытий и невероятно счастливых событий», — писала мама.

Восьмилетняя Александра считает, что у нее есть два папы — Митя и Леша. Биологический отец навещает девочку раз в неделю.

Фото: instagram