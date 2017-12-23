40-летняя Светлана Зейналова снова станет мамой
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СМИ сообщили о беременности ведущей «Доброго утра».
Минутка гордости этим прекрасным молодым человеком 😂😂😂 который прожил больше 30 лет, никогда не садясь за пианино и вообще презревая классическую музыку! Год назад он услышал Людовико Эйнауди и влюбился в музыку. Купил пианино, по компьютерным видеоуроками освоил «Nuvole Bianche” -не зная нот!!!! - просто следил за руками играющего и повторял. Теперь у него на очереди Ян Тирсен... я такое вижу первый раз -и раньше думала, что после 30 уже все поздно... Ан нет!!! короче, я тоже причастна к этой удивительной Истории успеха: я его не пилила и не мешала 😂😂👆👆👆а это тоже важно!!! #пианино #когдахочется #музыка #творец #моягордость