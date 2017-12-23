СМИ сообщили о беременности ведущей «Доброго утра».

Не так давно СМИ обсуждали уход Светланы Зейналовой с проекта «Голос. Дети». Сегодня стала известна причина: телеведущая беременна вторым ребенком!

Пополнение в семействе случится летом, сообщает журнал «7Дней» со ссылкой на осведомленный источник. Отцом ребенка станет гражданский супруг Светланы, Дмитрий. «Весь такой положительный — непьющий и некурящий», — так описывала ведущая своего возлюбленного. Вместе они воспитывают «особенную» дочь телеведущей.

Минутка гордости этим прекрасным молодым человеком 😂😂😂 который прожил больше 30 лет, никогда не садясь за пианино и вообще презревая классическую музыку! Год назад он услышал Людовико Эйнауди и влюбился в музыку. Купил пианино, по компьютерным видеоуроками освоил «Nuvole Bianche” -не зная нот!!!! - просто следил за руками играющего и повторял. Теперь у него на очереди Ян Тирсен... я такое вижу первый раз -и раньше думала, что после 30 уже все поздно... Ан нет!!! короче, я тоже причастна к этой удивительной Истории успеха: я его не пилила и не мешала 😂😂👆👆👆а это тоже важно!!! #пианино #когдахочется #музыка #творец #моягордость

Публикация от svetlanazey zeynalova (@svetlanazey)

Сейчас дочери звезды Александре восемь лет, биологический отец навещает ее раз в неделю. «Саша считает, что у нее есть папа Леша и папа Митя. И только мама одна», — делилась Зейналова в интервью для журнала «Караван историй».

Желаем счастья семье!

Фото: instagram