СМИ сообщили о беременности ведущей «Доброго утра».

Пополнение в семействе случится летом, сообщает журнал «7Дней» со ссылкой на осведомленный источник. Отцом ребенка станет гражданский супруг Светланы, Дмитрий. «Весь такой положительный — непьющий и некурящий», — так описывала ведущая своего возлюбленного. Вместе они воспитывают «особенную» дочь телеведущей.

Не так давно СМИ обсуждали уход Светланы Зейналовой с проекта «Голос. Дети». Сегодня стала известна причина: телеведущая беременна вторым ребенком!

Сейчас дочери звезды Александре восемь лет, биологический отец навещает ее раз в неделю. «Саша считает, что у нее есть папа Леша и папа Митя. И только мама одна», — делилась Зейналова в интервью для журнала «Караван историй».

Желаем счастья семье!

Фото: instagram