В начале декабря 2019 года известная актриса Агния Кузнецова и хореограф Максим Петров впервые стали родителями. Пара предпочитает держать личную жизнь в тайне, однако несколько часов назад в блоге актрисы появился кадр из храма, где крестили ее сына. Крестной мамой мальчика стала актриса Софья Карпунина, а крестным отцом — бизнесмен Евгений Богатырев. Новоиспеченная крестная также показала трогательные кадры, в подписи к которым рассекретила имя малыша: «Вот и мой герой дня. 15 февраля. Андрончик, любви тебе и удачи во всем❤️ А мы с кумовьями рядом @agniakyza @maxim__petrov @evgenybogatyrev 🙌🏻 Будь счастлив, малыш». О том, что Агния Кузнецова беременна первенцем, ее поклонники и представители прессы узнали в июне 2019 года, когда на церемонии открытия 30-го российского кинофестиваля «Кинотавр» будущая мама появилась в объемном белом платье, которое не смогло скрыть ее округлившийся живот. (Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)Фото и видео: InstagramПодписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!