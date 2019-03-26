28-летняя Нюша рассказала о трудностях материнства и выходе из декрета: «Рядом со мной есть человек, которому я очень нужна»

«Дорогие) Каждый день, когда я выкладываю пост, натыкаюсь на одни и те же вопросы и сообщения: “Когда песня?”, “Когда уже альбом??”, “Когда новые выступления и концерты?”… Вы знаете, что я читаю ваши комментарии и считаю, что вы заслуживаете честный ответ относительно всего, что сейчас происходит. Я знаю, как вы ждете мои песни…а вы знаете, что всего несколько месяцев назад я стала мамой. Для меня это особый период в жизни, с приходом которого все очень изменилось. Многие отмечают, что я поправилась. И это, действительно, так (ведь только героини мультфильмов совсем не меняются после родов)). Но я работаю над собой, прихожу в форму. Теперь для меня 24 часа в сутках недостаточно, ведь я принадлежу не только себе. Рядом со мной есть человек, которому я очень нужна. И мне самой хочется уделять всё своё свободное время малышке. Но музыка никогда не уйдёт из моей жизни. Чтобы прекратить все слухи и домыслы, скажу: я и моя новая команда уже готовим для вас новые проекты, релизы и нереальные коллаборации, которых вы так ждали. А пока просто поддержите меня», — написала она в блоге.