Нюша выходит из декрета спустя полтора месяца после рождения ребенка

28-летняя певица Нюша стала мамой чуть менее двух месяцев назад — 6 ноября у певицы и ее супруга, советника президента Международной федерации студенческого спорта Игоря Сивова, родилась дочь. Однако молодая мама не намерена засиживаться в декрете, и уже 31 декабря состоится ее первое выступление после длительного перерыва. Об этом Нюша сообщила поклонникам в Instagram: «Впервые буду встречать Новый год без снега и с пальмами)))».
Напомним, слухи о беременности Нюши появились еще весной текущего года. Певица официально подтвердила свое «интересное положение» на церемонии вручения премии телеканала МУЗ-ТВ, на которой появилась в длинном красном платье, подчеркнувшем ее округлившийся живот.
Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!
Текст: Наталья Емельянова
Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru, Instagram