Нюша выходит из декрета спустя полтора месяца после рождения ребенка

28-летняя певица Нюша стала мамой чуть менее двух месяцев назад — 6 ноября у певицы и ее супруга, советника президента Международной федерации студенческого спорта Игоря Сивова, родилась дочь. Однако молодая мама не намерена засиживаться в декрете, и уже 31 декабря состоится ее первое выступление после длительного перерыва. Об этом Нюша сообщила поклонникам в Instagram: «Впервые буду встречать Новый год без снега и с пальмами)))».