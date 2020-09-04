27-летняя Гоар Аветисян показала растущего сына: «Два месяца моему Гаспарчику»
Блогер и визажист Гоар Аветисян показала нежное фото с сыном.
В четверг, 3 сентября, в семье блогера и визажиста Гоар Аветисян маленький праздник - ее сын омечает мини-юбилей. «Два месяца исполнилось сегодня моему Гаспарчику. Что еще ему пожелаем помимо крепкого здоровья?)», - написала она.
«Какой сладкий ребенок! Вам без мейка прям очень идет», «Мам а сделай такие же губки как яяяя», «У него уже есть главное - любящая мама с большим сердцем», «Пусть будет самым счастливым», «Красивые», - обсуждают в комментариях.
Фото и видео: Instagram/@goar_avetisyan
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