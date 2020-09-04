27-летняя Гоар Аветисян показала растущего сына: «Два месяца моему Гаспарчику»

«Какой сладкий ребенок! Вам без мейка прям очень идет», «Мам а сделай такие же губки как яяяя», «У него уже есть главное - любящая мама с большим сердцем», «Пусть будет самым счастливым», «Красивые», - обсуждают в комментариях.