20-летняя гимнастка Яна Кудрявцева сообщила о помолвке

20-летняя Яна Кудрявцева — одна из самых известных отечественных гимнасток. В 15 лет эта хрупкая блондинка стала самой юной абсолютной чемпионкой мира по художественной гимнастике за всю историю этого вида спорта. За Instagram красавицы-спортсменки следят более 320 тысяч подписчиков и несколько часов назад они узнали радостную новость — Яна приняла предложение руки и сердца от своего возлюбленного, хоккеиста Дмитрия Кугрышева. «ДА… Дима, я тебя люблю!» — подписала Яна фотографию с тем самым кольцом на пальце.