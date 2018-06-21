20-летняя гимнастка Яна Кудрявцева сообщила о помолвке

20-летняя Яна Кудрявцева — одна из самых известных отечественных гимнасток. В 15 лет эта хрупкая блондинка стала самой юной абсолютной чемпионкой мира по художественной гимнастике за всю историю этого вида спорта. За Instagram красавицы-спортсменки следят более 320 тысяч подписчиков и несколько часов назад они узнали радостную новость — Яна приняла предложение руки и сердца от своего возлюбленного, хоккеиста Дмитрия Кугрышева. «ДА… Дима, я тебя люблю!» — подписала Яна фотографию с тем самым кольцом на пальце.
«Как же я рада за тебя», «Какая замечательная новость🤩», «Поздравляем! Счастья вам!», «От всей души счастья,любви и исполнения всего желанного! Вы этого достойны!», «Поздравляю!🙏🏼Любви безграничной!», «Вы самая, самая, самая лучшая пара. Любви вам большой и счастья» — радуются за Яну Кудрявцеву поклонники.
Как известно, 28-летний Дмитрий Кугрышев — форвард хоккейного клуба «Салават Юлаев». Об отношениях пары стало известно зимой текущего года.
Фото: instagram