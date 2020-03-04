2-летняя дочь Эммануила Виторгана растрогала Сеть зажигательным танцем

80-летний Эммануил Виторган и его 57-летняя супруга Ирина Млодик часто устраивают концерты для своих поклонников. Теперь рядом часто присутствует их 2-летняя дочь Этель. На репетиции вечера, посвященного женщине и весне, малышка растрогала всех зажигательным танцем.

«Как трогательно», «Ну что за прелесть», «Этель на подтанцовках, умничка-красавица», «Красатулька тоже в теме родителей!!! Сладкая танцорша», «Этель такая непосредственная, с младенчества в музыке, как же это прекрасно! Маленькая звездочка», «Как девочка на маму похожа», «Какие у Этель волосы чудесные», «Хорошо поют, но главная артистка ваша дочечка», «Наверно будет актриса», — обсуждают в комментариях.

Не так давно у пары родилась еще одна девочка, Клара.