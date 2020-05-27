2-летняя девочка неожиданно стала звездой Сети благодаря своему отменному аппетиту
Фото: Instagram
«Вы влюбитесь в мою дочь с первого взгляда», — предупреждает пользователей Instagram Милана Торопкова — мама 2-летней интернет-звезды Кристины. И, кажется, это так. Ролики с очаровательной девчушкой быстро расползаются по Сети.
Пользователей всемирной паутины подкупает детская непосредственность и... завидный аппетит малышки.
«Кристине 2 года и 2 месяца, — рассказывает Милана Торопкова. — То, что она растет артистичной, как и ее прабабушка, мы с мужем поняли сразу. Она эмоциональная, постоянно в движении. Где бы мы ни были, она всегда и везде привлекает внимание. Видео с ней я снимала всегда, но выкладывать в соцсети начала не сразу. Сначала опубликовала ролик с эмоциями дочки в TikTok, и он набрал миллионы просмотров. Так все и началось».
После просмотра видео с Кристиной, люди начали подписываться на аккаунт ее мамы, и у девочки появились первые поклонники. «Тогда я поняла, что людям будет интересно видеть новые публикации», — продолжает Милана. Сейчас в разных социальных сетях на забавную малышку подписаны сотни тысяч человек.
«Может показаться, что наша дочь всегда веселая и улыбчивая, но это не так. Она овен, и этим все сказано. Она упертая и нас с мужем берет напором. Добивается того, что ей надо», — говорит Милана Торопкова.
«Срочно в программу к Галкину лучше всех», «Вот она мне поднимает настроение в этом сидение дома! Столько позитива идет от нее», «Ой, не могу, балдею от этой лапули», «Она прям сахарный сироп — такая слааааадкая», «Потрясающие эмоции», «Кукленок», — наперебой пишут в комментариях.
Кристина — первый и пока единственный ребенок у 24-летней Миланы и ее 35-летнего супруга Сергея. Сейчас она все время проводит с мамой и папой, но родители подумывают над тем, чтобы отдать малышку в детский сад.
«Мы уже не представляем жизни без нее», — эмоционально говорит мама маленькой артистки. И с ней соглашаются тысячи поклонников. Фото и видео девочки стали появляться даже на интернет-страницах популярных изданий, а количество фолловеров Кристи, как ее называют дома, растет с каждым днем.
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Фото и видео: Instagram
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