2-летняя девочка неожиданно стала звездой Сети благодаря своему отменному аппетиту

Кристина — первый и пока единственный ребенок у 24-летней Миланы и ее 35-летнего супруга Сергея. Сейчас она все время проводит с мамой и папой, но родители подумывают над тем, чтобы отдать малышку в детский сад.

«Мы уже не представляем жизни без нее», — эмоционально говорит мама маленькой артистки. И с ней соглашаются тысячи поклонников. Фото и видео девочки стали появляться даже на интернет-страницах популярных изданий, а количество фолловеров Кристи, как ее называют дома, растет с каждым днем.

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