Изобретательная японская бабушка случайно прославила своих маленьких внуков и собак в Сети
Японка по имени Таманеги ненароком прославилась в интернете и сделала настоящими звездами своих маленьких внучку, внука и троих королевских пуделей Куу, Гаку и Рику. Три года назад, когда у Таманеги родилась внучка Маме, она стала делиться фотографиями малышки с друзьями и родными, подписанными на нее в Instagram.
Домашние питомцы с удовольствием позировали Таманеги. Пудели считаются одними из самых умных собак, поэтому они без проблем понимали, чего от них хочет хозяйка.
Креативная бабушка не просто фотографирует своих любимых в бытовой обстановке, а тщательно продумывает образы и антураж для малышки и ее больших друзей.
Со временем компания «моделей» стала больше — в семье родился мальчик Муги, брат маленькой Маме. И фото японской бабушки стали еще милее и веселее.
Постепенно слава о милейших снимках малышей и собак разлетелась между пользователями социальной сети. И сейчас на страницу японской бабушки подписаны больше полумиллиона человек.
«Это самое милое, что я видела в своей жизни!», « Какие же вы все чудесные!», «Вы лучший фотограф во всем мире», — такие комментарии оставляют подписчики буквально под каждым постом на странице Таманеги.
Сама бабуля сое лицо не «светит», а если и показывается в кадре, то только в «гриме».
После обрушившейся на нее славы японская бабушка завела канал на YouTube, где тоже радует тысячи подписчиков милейшими видео и фото.
Фото и видео: Instagram
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