Изобретательная японская бабушка случайно прославила своих маленьких внуков и собак в Сети

«Это самое милое, что я видела в своей жизни!», « Какие же вы все чудесные!», «Вы лучший фотограф во всем мире», — такие комментарии оставляют подписчики буквально под каждым постом на странице Таманеги.

Сама бабуля сое лицо не «светит», а если и показывается в кадре, то только в «гриме».