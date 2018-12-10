41-летняя Инна Маликова скоро станет бабушкой?

Если слухи окажутся правдой, поклонники уверены, что Дима будет прекрасным отцом: он очень любит публиковать трогательные фото и видео с маленьким кузеном Марком, сыном своего дяди Дмитрия Маликова-старшего. А когда кроха только появился на свет, Дима выложил его снимок с бабушкой и дядей и подписал его так: «Family goals» («Семейные цели»).

Текст: Мария Мельникова

Фото и видео: Instagram