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41-летняя Инна Маликова скоро станет бабушкой?

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Инна Маликова с сыном Димой и его девушкой Анастасией Толстой

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Поговаривают, что 19-летний сын Инны Маликовой Дмитрий и его 22-летняя возлюбленная Анастасия Толстая ждут первенца.

В Сети обсуждаются слухи, запущенные Telegram-каналом «Только никому». Согласно им, Дмитрий Маликов-младший, который встречается с выпускницей РЭУ имени Плеханова Анастасией Толстой уже полтора года, скоро станет молодым отцом — поговаривают, что пара ждет ребенка.

Косвенным подтверждением этой информации могут служить свежие снимки в Instagram девушки — она перестала фотографироваться в полный рост или позирует спиной к камере.

Если слухи окажутся правдой, поклонники уверены, что Дима будет прекрасным отцом: он очень любит публиковать трогательные фото и видео с маленьким кузеном Марком, сыном своего дяди Дмитрия Маликова-старшего. А когда кроха только появился на свет, Дима выложил его снимок с бабушкой и дядей и подписал его так: «Family goals» («Семейные цели»).

Текст: Мария Мельникова

Фото и видео: Instagram

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