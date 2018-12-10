41-летняя Инна Маликова скоро станет бабушкой?

В Сети обсуждаются слухи, запущенные Telegram-каналом «Только никому». Согласно им, Дмитрий Маликов-младший, который встречается с выпускницей РЭУ имени Плеханова Анастасией Толстой уже полтора года, скоро станет молодым отцом — поговаривают, что пара ждет ребенка.
Косвенным подтверждением этой информации могут служить свежие снимки в Instagram девушки — она перестала фотографироваться в полный рост или позирует спиной к камере.
Если слухи окажутся правдой, поклонники уверены, что Дима будет прекрасным отцом: он очень любит публиковать трогательные фото и видео с маленьким кузеном Марком, сыном своего дяди Дмитрия Маликова-старшего. А когда кроха только появился на свет, Дима выложил его снимок с бабушкой и дядей и подписал его так: «Family goals» («Семейные цели»).
Текст: Мария Мельникова
Фото и видео: Instagram