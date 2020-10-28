14-летняя девочка родила ребенка и спрятала его в морозилке

Как пишет «Комсомольская правда», уполномоченный по правам ребенка в Новосибирской области Надежда Болтенко уточнила, что родившая ребенка девочка стоит на учете. По ее словам, она «гуляет по ночам». В настоящее время полиция выясняет, кто и как проводил с ней работу. При этом кто и когда обнаружил труп ребенка в холодильнике, не сообщается.

Ранее младенец, которого врачи признали умершим, внезапно «ожил» за несколько минут до своих похорон в столице Бангладеш Дакке. 16 октября медики констатировали смерть новорожденной девочки. В отчете говорится, что недоношенный ребенок скончался спустя несколько минут после рождения. Мать девочки родила ее на седьмом месяце беременности.

«Мертвую» малышку положили в коробку из-под медицинских перчаток и отдали отцу. Врачи попросили его отвезти «труп» на кладбище в Азимпуре. Заминка с похоронами спасла ребенку жизнь.