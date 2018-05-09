Младшая дочь Алсу унаследовала талант певицы от мамы

«Обалдеть!!!! Слов нет! Вот это голос! И как с душой...», «Как же девочка замечательно поет! Я раз 7 прослушала, бальзам для души, какой голос приятный и красивый. И вообще очень очень милые и приятные девочки», «Почему скрывали такие таланты, я обалдела прям, какой голос, какие умнички», «Вокал просто бомбаааа))) это крууууть, девочка звезда! Хотим ее слышать еще», — восхищены подписчики.

29 апреля Микелле исполнилось 10 лет. «Чувства переполняют, сердце трепещет, а душа радуется! Нет таких слов, которыми возможно описать любовь, которую я чувствую к своим детям. Они наполнили мою жизнь смыслом и счастьем. Микеллочка, моя яркая звездочка, моя хохотушка-веселушка, моя талантливая девочка, умница, красавица, моя гордость! Будь здоровенькой и счастливой, моя любовь», — поздравила ее мама.

Фото: instagram