10-летняя дочь Алсу не держит секретов от мамы

Младшая дочь певицы Алсу, 10-летняя Микелла Абрамова, стала участницей шестого сезона популярного проекта «Голос. Дети». Алсу неоднократно выходила на сцену с Микеллой, более того, певица иногда публикует в своем Instagram видео с поющей девочкой, по традиции собирающие большое количество лайков и комментариев.В недавнем интервью порталу StarHit Микелла призналась, что очень близка со своей знаменитой мамой: «Я могу ей рассказать все на свете! Знаю, что она меня всегда поддержит, даст правильный совет и не будет ругать». Несмотря на то, что певица и ее супруг, бизнесмен Ян Абрамов, воспитывают детей в строгости, Микелла уверена, что все замечания мамы и папы справедливые, а ее участие в «Голосе» стало лучшим подарком от родителей.
Напомним, что ранее Алсу рассказывала, что талант Микеллы воспринимался ее отцом как данность — Ян был уверен, что у девочки отлично получается развлекать гостей: «Поначалу немного скептически относился — как к баловству. Говорил: "Нравится петь, молодец… Дома для гостей споешь". Но за последнее время, когда Микелла повзрослела и голос стал еще более сильным, а люди со стороны начали отмечать ее способности, Ян, как мне кажется, пересмотрел свою позицию». Стоит отметить, что девочка не только здорово поет, но и сама пишет песни.
Больше о семье Алсу вы можете прочитать здесь.
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
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Текст: Наталья Емельянова
Фото: Instagram
Видео: YouTube / The Voice Kids Russia / Голос Дети, Instagram