10-летняя дочь Алсу не держит секретов от мамы

Младшая дочь певицы Алсу, 10-летняя Микелла Абрамова, стала участницей шестого сезона популярного проекта «Голос. Дети». Алсу неоднократно выходила на сцену с Микеллой, более того, певица иногда публикует в своем Instagram видео с поющей девочкой, по традиции собирающие большое количество лайков и комментариев.В недавнем интервью порталу StarHit Микелла призналась, что очень близка со своей знаменитой мамой: «Я могу ей рассказать все на свете! Знаю, что она меня всегда поддержит, даст правильный совет и не будет ругать». Несмотря на то, что певица и ее супруг, бизнесмен Ян Абрамов, воспитывают детей в строгости, Микелла уверена, что все замечания мамы и папы справедливые, а ее участие в «Голосе» стало лучшим подарком от родителей.