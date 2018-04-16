Василиса Володина рассказала о попытках изменить судьбу ребенка с помощью кесарева сечения

Иногда будущие мамы пытаются повлиять на судьбы своих детей, планируя их рождение на свет вплоть до минуты. Известный астролог Василиса Володина высказалась об эффективности этого метода.

«Я считаю, что ничего в жизни просто так не происходит. Ребенок с определенным характером и с определенными сложностями в том числе родителям зачем-то дается. Поэтому если у женщин нет показаний к операции, но она настаивает – то это просто грех», — считает астролог.

Но когда плановой операции не избежать, планировать день рождения малыша можно и даже нужно. «Не только потому, что это полостная операция, и хорошо бы, чтобы женщина после нее быстро восстановилась, но и потому, что действительно можно какие-то моменты для ребенка подкорректировать, что-то улучшить. <...> У мам есть иллюзия, что для родов можно выбрать абсолютно идеальный день. Но на самом деле чаще всего это выбор между совсем плохим днем и днем так себе», — пояснила Василиса.

Зачатие тоже можно планировать, предугадывая возможные проблемы со здоровьем или делами у других членов семьи: «Если мы можем избежать сложностей и подобрать оптимальное время, то зачем рисковать?»

Подробнее о том, как гороскоп может помочь в воспитании ребенка, читайте в интервью астролога для «Летидор».

Фото: instagram