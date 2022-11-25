Некоторым лучше этого не знать: астрологический прогноз на конец ноября 2022 года

Ноябрь 2022 года стал настоящим испытанием для всех. Казалось бы, коридор затмений прошёл, и жизнь должна заиграть яркими красками. Тем не менее астролог Тамара Глоба предостерегла: конец месяца принесёт новые беды.

Особенно эксперт выделила 29 ноября. В этот день нужно быть предельно осторожными из-за повышенного риска аварийности. Кроме того, последние дни осени принесут конфликты и природные катаклизмы. Речь идёт про наводнения и землетрясения. Глоба предположила, что это станет возможной причиной для смены места жительства.

Накануне Нового года диетолог Ионова сообщила об опасности мандаринов. Стало известно, что чрезмерное употребление этого цитрусового фрукта может привести к непоправимым последствиям. Подробности читайте в этой статье.