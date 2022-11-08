Астролог назвала дату с мощной энергетикой

11 ноября станет энергетически сильным днём. Об этом сообщила астролог Екатерина Попова. Также эксперт убеждена, что дата 11.11. 2022 имеет зашифрованное послание.

Как стало известно, число 11 указывает на силу физическую и ментальную. Екатерина даже предположила, что в этот день могут произойти важные исторические события. «Сразу бросается в глаза единица. Она открывает нумерологический ряд. Это число говорит нам о лидерстве, силе воли. Хороши будут любые начинания. Открыто заявляйте о своих желаниях, не бойтесь дискутировать и убеждать всех в своей правоте, проявите смелость и открытость. Прите как танк, любая цель по плечу», – рассказала Попова.

Кроме того, астролог дала и характеристику людям, которые родятся в этот день. «Они будут физически крепкими. Очень яркие, харизматичные и гиперактивные. Их главная миссия — понять свою силу и с помощью нее помогать другим. Отлично реализуются в спорте, а также в психологии и коучинге», – добавила Екатерина.