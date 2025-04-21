«Это обыкновенный выпендрежник»: Виталий Бородин призвал Филиппа Киркорова извиниться перед страной

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин назвал Филиппа Киркорова «обыкновенным выпендрежником». В беседе с NEWS.ru политический деятель призвал артиста извиниться перед страной за дорогой пасхальный кулич.

Филипп Киркоров приобрел на Пасху дизайнерский двухкилограммовый кулич стоимостью 100 тыс. рублей с начинкой «дубайский шоколад» с верхушкой в форме церковного купола и похвастался десертом в соцсетях, чем возмутил публику. Виталий Бородин считает, что в детстве у певца не было сладостей, поэтому сейчас он вовсю «выпендривается» перед народом, перед которым ему нужно извиниться.

«Это обыкновенный выпендрежник. Видимо, в детстве ему что-то не додавали. Сейчас есть такая возможность похвастаться. Видимо, в детстве у него не было конфет, мороженого. Это все из детства идет с точки зрения психологии. Ему, по-хорошему, надо извиниться перед всей страной за свои выходки», — заявил глава ФПБК.

По мнению Виталия Бородина, Филиппу Киркорову следует направить имеющиеся у него средства на помощь бойцам. Однако политик уверен: поддержку артиста вряд ли примут из-за его скандальной репутации.

«Надо заслужить право помогать бойцам. А с точки зрения морали, ему бы, конечно, помогать надо, но кто от него помощь примет? Ни один командир рядом с ним не встанет и не примет от него подачки. Он и сам прекрасно понимает, осознает, что нормальные мужики никогда ему руку не пожмут», — отметил Виталий Бородин.

Ранее сообщалось о том, что Отар Кушанашвили «прошелся» по Филиппу Киркорову, обвинив его в самовлюбленности. Журналист назвал певца «непонятным существом».