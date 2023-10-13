Екатеринбургская компания пытается взыскать с шефа Ивлева 664 тысячи рублей

На шеф-повара Константина Ивлева подали в суд после фестиваля в Екатеринбурге, где съели гигантский рулет из ветчины массой 41 кг. Одним из истцов выступает уральский завод, производящий майонез, которого на приготовление рулета ушло приличное количество.

Мероприятие организовало праздничное агентство. Этим летом на протяжении двух дней в Екатеринбурге проходил фестиваль «Да, шеф!». За это время съели 50 кг пельменей и приготовили рулет из ветчины с начинкой из сыра и майонеза весом 41 кг, который вошёл в книгу рекордов России, сообщает Life.ru со ссылкой на Телеграм-канал SHOT.

Но организаторы оказались недовольны. Руководство праздничного агентства обратилось в суд — они утверждают, что фирма Константина не доплатила им 664 тысячи рублей за организацию фестиваля. Производитель майонеза в свою очередь уверяет, что продукт был оплачен не в полном объеме.

Ранее супруга популярного шеф-повара и телеведущего Константина Ивлева призналась, что очень боялась за их дочь. Девушка переживала, так как малышка родилась раньше срока и училась всему позже, чем остальные дети. Сейчас жена Ивлева не только воспитывает дочь, но и активно ведет соцсети, где общается с поклонниками и делится советами.