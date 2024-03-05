История москвича, которого экс-жена обвиняет в угрозах убийством дочери
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Как у медали две стороны, так и в каждой истории есть несколько версий событий. Портал «Страсти» ранее опубликовал интервью с Ириной М., рассказавшей об угрозах бывшего сожителя их общей дочери. Женщина утверждала, что ее экс-избранник присылает ей голосовые, в которых обещает пустить ребенка на фарш. (Сайт «Страсти» ознакомлен с этими сообщениями). Одна из причин конфликта бывших гражданских супругов – споры о недвижимости. После беседы с Ириной мы решили связаться с ее экс-мужем Юрием Л., чтобы попытаться понять его мотивы – для чего он угрожает, действительно ли он душил и унижал мать своего ребенка, а главное, может ли он перейти от слов к действиям.
«Обычная захватчица чужого. Ничего личного, только бизнес»
В разговоре со «Страсти» Ирина упоминала, что встретилась с Юрием благодаря своей подруге. Ее смутило, что они жили в разных городах, но потом, познакомившись лично, она решила рискнуть. Бывший сожитель женщины подтвердил, что она приехала к нему из другого региона и при этом уточнил – за плечами у нее не было ничего. Однако, по его словам, она довольно быстро поняла, как можно получить деньги в столице. Юрий утверждает:
«Ира бухгалтер, умеющий считать чужие деньги и перекладывать их в свой карман! Действительно нас познакомила общая знакомая, порекомендовавшая Ирину, как женщину, которая хочет переехать в столицу из города Владимира. Наше знакомство произошло в апреле 2013 года, при чем сама Ирина явилась инициатором близких отношений между нами. Уже в августе, спустя всего 3 месяца, она объявила беременности и переезде ко мне в Москву. Переезжала она ко мне даже без чемодана, вещей у нее попросту не было никаких, что неудивительно при заработной плате в 14 тысяч рублей. Не было ни вещей, ни идей какого-нибудь бизнеса.
С момента нашего совместного проживания начались мои инвестиции в простушку Ирину. Сразу после ее переезда в Москву я оплатил ее обучение в автошколе, на ее имя приобрел малотоннажный грузовик и легковой автомобиль. Ирина принимала такие инвестиции как должное, вкладываться же своим участием в семью не хотела.
Родилась дочь, хозяйством себя Ирина не утруждала, ребенком тоже. Я начал понимать, что ребенок по сути — это просто часть ее плана по завоеванию Москвы. В детский сад дочь водил я сам, Ирине было сложно вставать по утрам, в кружки плавания и танцев водил тоже я или моя мать, готовить и убираться в квартире не умела и не хотела.
Когда мне удалось скопить денег на новую квартиру, Ира изменилась, начала требовать гарантий, настояла, чтобы половина двухуровневой элитной квартиры, рыночной стоимостью в 30 миллионов рублей, была записана на ее имя.
Я вкладывался не только в Ирину, я фактически настоял и оплатил лечение ее матери, перевезя ее в Москву из города Калязин, помогал финансово ее брату. Сейчас я понимаю, что после этого она осознала, что можно замахнуться и на большее.
Около трех лет назад в один из дней я проснулся с ощущением того, что мне накануне в еду были подмешаны лекарственные препараты – снотворное. Заодно обнаружил, что в квартире нет не только Иры и дочери, но и многих вещей.
Ребенка я не вижу более трех лет, несмотря на решение суда, исполнительное производство и множество жалоб на бездействие приставов. Я долго разыскивал ребенка – не был удивлен, что Ира сдала дочь в церковный приют, солгав, что жить ей негде, а отца у ребенка нет.
На этом московский бизнес Ирины не остановился. Требования, а затем судебное разбирательство о взыскании с меня алиментов около 200 тысяч рублей, при том, что я инвалид по зрению. Конечно же ей было отказано.
Потом еще круче. Она начала требовать распоряжения нежилыми помещениями, которые мне принадлежали со времен, когда был жив мой отец. Опять обращение в суд за назначением алиментов в сотни тысяч рублей. Опять отказ.
Обсуждать вопросы воспитания и моих встреч с ребенком обиженная Ира отказывается, решать вопросы судьбы общей квартиры, оплаты коммуналки тоже.
Я защищаю свои права как отца в суде, пришлось обратиться в суд за определением оплаты общей квартиры. Читая бред, который пишет Ирина про беременности, угрозы с моей стороны и прочие гадости, понимаю, что цель видимо одна – шантажировать меня уголовной ответственностью и получить все, что у меня осталось после совместной жизни с «тихой и честной» провинциалкой».
«Квартира была куплена на мои деньги»
Один из главных вопросов спора бывших сожителей – это квартира. Ирина убеждена, что она должна быть полностью ее, так как это единственное жилье, которое есть у ее дочери. А вот Юрий заверил – изначально недвижимость покупалась только на его деньги, но его экс-жена обманом переписала на себя долю, войдя в доверие. Юрий заявил:
«Установлено, что квартира была куплена на мои деньги. На нее переписали два автомобиля. И так потихонечку она вымогала у меня достаточно крупное имущество – именно этим она занималась все годы совместной жизни. А где она работала? Мне самому интересно. Она хоть что-нибудь предоставила, где она пахала по 14 часов? Есть решения суда по всему: по ребенку, по квартире, по алиментам. И мне кажется, мы должны их придерживаться».
А делить там действительно есть что. Со слов Юрия, 100 квадратных метров, два этажа, шестиметровые потолки. Однако сейчас она «висит», так как ни он, ни Ирина не могут ей пользоваться. Стоимость недвижимости – примерно 30 миллионов рублей. Но доли – лишь 7,5 миллионов. Юрий признался:
«Я пытался продавать долю свою. Если у вас будет покупатель, я готов пойти на сделку. Она стоит где-то 30 миллионов рублей. 15 ее, 15 – мои, если мы вместе продаем. Естественно, на это не пойдем ни я, ни она. Если кто-то из нас будет доли продавать, то это 7,5 миллионов. И тот, кому я ее продам, должен будет как-то купить половину Иры».
P.S. Юрия предложил приобрести недвижимость и корреспонденту порталу «Страсти», но она предпочла отказаться.
«Дочь была ко мне крайне привязана»
Главный вопрос, который волнует Ирину, по ее словам, - это безопасность дочери. В интервью она заявляла, что Юрий не занимался ребенком, и ему были важны только деньги. Но отец девочки с этим не согласен. По его версии, именно он везде водил ее, и она вовсе его не боялась, а любила.
Чтобы отгородить школьницу от папы, ее мать пыталась добиться лишения его родительских прав на основании того, что он ведет себя агрессивно по отношению к ней. Суд такое решение не принял и установил порядок его общения с ребенком. Правда, как утверждает Юрий, Ирина его игнорирует и прячет дочь не только от отца, но и от бабушки. Юрий утверждает:
«Есть решение суда по регламенту общения с ребенком. Дочь была ко мне крайне привязана. Мама моя занималась ей. В решении суда все прописано, что именно я занимался ребенком, у меня есть документы из всех пяти кружков, куда я его водил. Моя мама водила внучку на пение. Ей 78 лет. А Ира ничем не занималась. Она просто сидела дома, ходила в церковь. Это обычная «мошенница», как еще объяснить?
Я поздравлял ребенка с днем рождения и моя мама тоже. Поймите, все просто. Решение суда такое – ребенок должен общаться со мной. Как может быть дочь ко мне не привязана? Мне 53 года, у меня есть свободное время. Я занимался ребенком. Чем мне еще заниматься? Я не пью, не курю. Ира в течение двух лет не выполняет решение суда. Наврала ребенку не пойми что. У меня есть все справки, из психушки – откуда хотите. Я прошел все инстанции. У меня огромная папка по делу об общении с ребенком. Ирина не ходила в суд, где решался вопрос по дочери. Она ходила, где разговор шел о пяти моих помещениях. Я вложил время своей жизни, финансы, ребенок ходил везде, где только можно, а я еще и плохой. Я плохой, потому что Ире нужны тупо деньги. Из-за нее, насколько мне известно, сейчас ребенок вынужден ездить на учебу 2,5 часа вместо того, чтобы ходить в школу под окном».
Юрий прошел комплексную социально-психологическую диагностику, которая показала, что он был заинтересован в воспитании дочери. Она установила, что отношения с Ириной были ровные и неконфликтные, а все ссоры начались из-за материальных вопросов, которые волнуют его экс-супругу. Впрочем, результаты нельзя считать полными, так как мама девочки к специалисту на прием не пришла.
Нет подтверждений и тому, что Юрий избивал бывшую, а также несколько раз душил ее. Ирина не предоставила доказательств, а мужчина заверил, что ничего подобного не было. Юрий заявил:
«То, что я ее три раза убивал – это комедия? Вы прикольнулись надо мной? Я оценил».
Напомним, что Ирина прячет дочь от ее отца, так как боится лишиться ее. Дело в том, что она утверждает, что Юрий присылает ей голосовые сообщения с угрозами, в которых подробно описывает, как может убить девочку. Одни из способов – прокрутить через мясорубку или подстроить несчастный случай. Мужчина настаивает, что никогда не планировал противоправных действий ни в отношении Ирины, ни ребенка. Все разговоры он называет не всем понятным его чувством юмора