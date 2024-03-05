История москвича, которого экс-жена обвиняет в угрозах убийством дочери

Как у медали две стороны, так и в каждой истории есть несколько версий событий. Портал «Страсти» ранее опубликовал интервью с Ириной М., рассказавшей об угрозах бывшего сожителя их общей дочери. Женщина утверждала, что ее экс-избранник присылает ей голосовые, в которых обещает пустить ребенка на фарш. (Сайт «Страсти» ознакомлен с этими сообщениями). Одна из причин конфликта бывших гражданских супругов – споры о недвижимости. После беседы с Ириной мы решили связаться с ее экс-мужем Юрием Л., чтобы попытаться понять его мотивы – для чего он угрожает, действительно ли он душил и унижал мать своего ребенка, а главное, может ли он перейти от слов к действиям.

«Обычная захватчица чужого. Ничего личного, только бизнес»

В разговоре со «Страсти» Ирина упоминала, что встретилась с Юрием благодаря своей подруге. Ее смутило, что они жили в разных городах, но потом, познакомившись лично, она решила рискнуть. Бывший сожитель женщины подтвердил, что она приехала к нему из другого региона и при этом уточнил – за плечами у нее не было ничего. Однако, по его словам, она довольно быстро поняла, как можно получить деньги в столице. Юрий утверждает:

«Ира бухгалтер, умеющий считать чужие деньги и перекладывать их в свой карман! Действительно нас познакомила общая знакомая, порекомендовавшая Ирину, как женщину, которая хочет переехать в столицу из города Владимира. Наше знакомство произошло в апреле 2013 года, при чем сама Ирина явилась инициатором близких отношений между нами. Уже в августе, спустя всего 3 месяца, она объявила беременности и переезде ко мне в Москву. Переезжала она ко мне даже без чемодана, вещей у нее попросту не было никаких, что неудивительно при заработной плате в 14 тысяч рублей. Не было ни вещей, ни идей какого-нибудь бизнеса.

С момента нашего совместного проживания начались мои инвестиции в простушку Ирину. Сразу после ее переезда в Москву я оплатил ее обучение в автошколе, на ее имя приобрел малотоннажный грузовик и легковой автомобиль. Ирина принимала такие инвестиции как должное, вкладываться же своим участием в семью не хотела.

Родилась дочь, хозяйством себя Ирина не утруждала, ребенком тоже. Я начал понимать, что ребенок по сути — это просто часть ее плана по завоеванию Москвы. В детский сад дочь водил я сам, Ирине было сложно вставать по утрам, в кружки плавания и танцев водил тоже я или моя мать, готовить и убираться в квартире не умела и не хотела.

Когда мне удалось скопить денег на новую квартиру, Ира изменилась, начала требовать гарантий, настояла, чтобы половина двухуровневой элитной квартиры, рыночной стоимостью в 30 миллионов рублей, была записана на ее имя.

Я вкладывался не только в Ирину, я фактически настоял и оплатил лечение ее матери, перевезя ее в Москву из города Калязин, помогал финансово ее брату. Сейчас я понимаю, что после этого она осознала, что можно замахнуться и на большее.

Около трех лет назад в один из дней я проснулся с ощущением того, что мне накануне в еду были подмешаны лекарственные препараты – снотворное. Заодно обнаружил, что в квартире нет не только Иры и дочери, но и многих вещей.

Ребенка я не вижу более трех лет, несмотря на решение суда, исполнительное производство и множество жалоб на бездействие приставов. Я долго разыскивал ребенка – не был удивлен, что Ира сдала дочь в церковный приют, солгав, что жить ей негде, а отца у ребенка нет.

На этом московский бизнес Ирины не остановился. Требования, а затем судебное разбирательство о взыскании с меня алиментов около 200 тысяч рублей, при том, что я инвалид по зрению. Конечно же ей было отказано.

Потом еще круче. Она начала требовать распоряжения нежилыми помещениями, которые мне принадлежали со времен, когда был жив мой отец. Опять обращение в суд за назначением алиментов в сотни тысяч рублей. Опять отказ.

Обсуждать вопросы воспитания и моих встреч с ребенком обиженная Ира отказывается, решать вопросы судьбы общей квартиры, оплаты коммуналки тоже.

Я защищаю свои права как отца в суде, пришлось обратиться в суд за определением оплаты общей квартиры. Читая бред, который пишет Ирина про беременности, угрозы с моей стороны и прочие гадости, понимаю, что цель видимо одна – шантажировать меня уголовной ответственностью и получить все, что у меня осталось после совместной жизни с «тихой и честной» провинциалкой».