Если вы всей душой любите спорт, но не знаете, какой именно, то астрологический подход поможет вам сориентироваться.

Овен (21 марта – 20 апреля)

У вас переизбыток энергии, но недостаток мотивации. Если вы не достигаете результата немедленно, то бросаете занятия. По этой причине вам нужен соревновательный вид спорта: ничто вас так не мотивирует, как победы соперников. Займитесь командными играми (баскетбол, волейбол или футбол) или запишитесь на единоборства (карате, джиу-джитсу или кикбоксинг). Приятный бонус: каждый раз во время тренировок у вас будет повышаться уровень адреналина — то, ради чего вы обычно рискуете собой или ввязываетесь в пустые споры.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Ваши преимущества — упорство и выносливость. Но, к сожалению, вам трудно начать (и к тому же вы умеете себя оправдывать, когда на вас накатывает приступ лени). Обратите внимание на танцы, фигурное катание и плаванье. Во-первых, эти занятия приносят физическое удовольствие (что вам, как гедонисту, необходимо), а во-вторых, не требуют регулярности. Еще один вариант — занятия дома на тренажерах, чтобы вы могли выработать собственный график.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Признайтесь честно, вы ходите в фитнес-центр, чтобы на людей посмотреть и себя показать. По большому счету, вам подойдут любые групповые занятия. Если же вы переросли этап, когда хотелось похвастаться брендовыми кроссовками или обсудить рецепты смузи, тогда вам нужен велосипед, лыжи или сноуборд. Скорость, свобода, полет — в общем, все, как вы любите. И, конечно, не забывайте о такой опции, как теннис. Он вам подойдет по типу личности: вы будете красиво выглядеть на корте, привлекать всеобщее внимание и вдоволь бегать по полю.

Рак (22 июня – 22 июля)

Заманить в спортзал вас можно только обманным путем: дать вам огромную скидку или наобещать знакомство с красивым тренером. Любые выгибания тела кажутся вам противоестественными. Пожалуй, если вы и способны переносить что-то без жалоб, так это йогу и гимнастику ци-гун. Они помогут вам достичь желанного спокойствия и внутреннего баланса. После них вы, вероятно, перейдете на что-то более серьезное, например, на силовые тренировки. Но поначалу вам потребуется хороший инструктор, который будет вас заставлять.