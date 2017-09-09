Смузи — версия классического милкшейка. Но главный компонент этого напитка не молоко, а фрукты и ягоды или овощи. Вместо молока в состав смузи часто входит натуральный йогурт, а для веганских версий обычно используется кокосовое или соевое молоко. В качестве подсластителя — мед.

Среди любителей смузи неустанно продолжается спор о том, что же это на самом деле — напиток или еда. С другой стороны, какая разница — главное, что и вкусно и полезно. В этот раз редакция тестировала блендер Philips Avance Collection HR3655, его отличительная характеристика — то, что с его помощью можно легко и быстро (5-10 секунд) готовить смузи, так как в комплекте есть стакан On the go. Что нужно делать: положить ингредиенты в сам стакан;

надеть на него ножевой блок и установить на блендер;

измельчить до однородной массы всего за 10 секунд;

перевернуть, прикрепить герметичную крышку и взять с собой куда угодно.

Персиковый смузи Вам понадобится: персиковый нектар — 1/2 стакана

мед — 1 ст. ложка

миндальный экстракт — 1/8 ч. ложк

обезжиренный греческий йогурт со вкусом ванили — 100 г

персики — 2 шт.

мята — 1 замороженная веточка Для приготовления вкусного персикового смузи советуем заранее запастись персиками, нарезать их дольками и поставить охлаждаться в холодильник. Для начала смешайте в блендере персиковый нектар, мед, миндальный экстракт и греческий йогурт до однородной массы. После добавьте охлажденные кусочки персика и включите режим приготовления смузи. Чтобы добавить мятную нотку, добавьте замороженную веточку мяты при измельчении или же украсьте ею смузи при подаче. Совет! Пить смузи с однородной нежной текстурой всегда приятнее. Однако некоторые блендеры подогревают ингредиенты во время смешивания или недостаточно хорошо смешивают их, сохраняя одни ингредиенты теплыми, а другие холодными. Поэтому лучше использовать мощные блендеры, которые быстро измельчают продукты до однородной консистенции.

Бананово-имбирный смузи Вам понадобится: банан — 1 шт.

ванильный йогурт — 3/4 стакана

мед — 1 ст. ложка

свежий измельченный имбирь — 1/2 ч. ложки Этот чудесный смузи со свежим имбирем благоприятно влияет на пищеварительную систему. Для приготовления необходимо крупно нарезать банан, натереть свежий имбирь и смешать все ингредиенты в правильном количестве.

Низкокалорийный огуречный смузи Вам понадобится: огурец — 1 шт.

замороженный 100% яблочный сок без сахара — 1/3 стакана

холодная вода — 1/4 стакана

измельченная свежая мята — 1/6 стакана

лед — 5 кубиков Пюреобразная текстура огуречного смузи приятно удивит фанатов витаминных коктейлей. Для его приготовления воспользуйтесь в блендере режимом «колки льда». Очищенный огурец измельчите. После все ингредиенты смешайте в блендере до однородной консистенции. Свежий напиток для бодрого начала дня готов! Совет! Не стоит смешивать темную зелень с ягодами, если вас заботит не только полезность напитка, но и его внешний вид. Ведь при смешивании, например, клубники и шпината вы получите смузи болотного цвета. Лучше замените клубнику ягодами с более насыщенным оттенком — черникой или смородиной.

Арбузный смузи Вам понадобится: арбуз, нарезанный кусочками — 2 стакана

обезжиренный йогурт — 1/3 стакана

измельченная мята — 2 ст. ложки С началом арбузного сезона можно поэкспериментировать со вкусами. Рецепт арбузного смузи невероятно прост! Смешайте кусочки свежего сладкого арбуза, мяту и обезжиренный ванильный йогурт для большей сладости. Вместо йогурта можно использовать мед. Совет! Вкусный смузи — сладкий смузи! Одним из самых сладких ингредиентов считается банан. Помимо сладкого вкуса, он создает нежную кремовую текстуру и легко сочетается с другими фруктами, ягодами и зеленью. Если в рецепт не входит сладкий ингредиент, то можно смело добавлять мед или сироп.