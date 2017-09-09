Смузи — версия классического милкшейка. Но главный компонент этого напитка не молоко, а фрукты и ягоды или овощи. Вместо молока в состав смузи часто входит натуральный йогурт, а для веганских версий обычно используется кокосовое или соевое молоко. В качестве подсластителя — мед.

Среди любителей смузи неустанно продолжается спор о том, что же это на самом деле — напиток или еда. С другой стороны, какая разница — главное, что и вкусно и полезно.

В этот раз редакция тестировала блендер Philips Avance Collection HR3655, его отличительная характеристика — то, что с его помощью можно легко и быстро (5-10 секунд) готовить смузи, так как в комплекте есть стакан On the go.

Что нужно делать:

  • положить ингредиенты в сам стакан;
  • надеть на него ножевой блок и установить на блендер;
  • измельчить до однородной массы всего за 10 секунд;
  • перевернуть, прикрепить герметичную крышку и взять с собой куда угодно.

Персиковый смузи

Вам понадобится:

  • персиковый нектар — 1/2 стакана
  • мед — 1 ст. ложка
  • миндальный экстракт — 1/8 ч. ложк
  • обезжиренный греческий йогурт со вкусом ванили — 100 г
  • персики — 2 шт.
  • мята — 1 замороженная веточка

Для приготовления вкусного персикового смузи советуем заранее запастись персиками, нарезать их дольками и поставить охлаждаться в холодильник.

Для начала смешайте в блендере персиковый нектар, мед, миндальный экстракт и греческий йогурт до однородной массы. После добавьте охлажденные кусочки персика и включите режим приготовления смузи. Чтобы добавить мятную нотку, добавьте замороженную веточку мяты при измельчении или же украсьте ею смузи при подаче.

Совет! Пить смузи с однородной нежной текстурой всегда приятнее. Однако некоторые блендеры подогревают ингредиенты во время смешивания или недостаточно хорошо смешивают их, сохраняя одни ингредиенты теплыми, а другие холодными. Поэтому лучше использовать мощные блендеры, которые быстро измельчают продукты до однородной консистенции.

Бананово-имбирный смузи

Вам понадобится:

  • банан — 1 шт.
  • ванильный йогурт — 3/4 стакана
  • мед — 1 ст. ложка
  • свежий измельченный имбирь — 1/2 ч. ложки

Этот чудесный смузи со свежим имбирем благоприятно влияет на пищеварительную систему. Для приготовления необходимо крупно нарезать банан, натереть свежий имбирь и смешать все ингредиенты в правильном количестве.

Низкокалорийный огуречный смузи

Вам понадобится:

  • огурец — 1 шт.
  • замороженный 100% яблочный сок без сахара — 1/3 стакана
  • холодная вода — 1/4 стакана
  • измельченная свежая мята — 1/6 стакана
  • лед — 5 кубиков

Пюреобразная текстура огуречного смузи приятно удивит фанатов витаминных коктейлей. Для его приготовления воспользуйтесь в блендере режимом «колки льда». Очищенный огурец измельчите. После все ингредиенты смешайте в блендере до однородной консистенции. Свежий напиток для бодрого начала дня готов!

Совет! Не стоит смешивать темную зелень с ягодами, если вас заботит не только полезность напитка, но и его внешний вид. Ведь при смешивании, например, клубники и шпината вы получите смузи болотного цвета. Лучше замените клубнику ягодами с более насыщенным оттенком — черникой или смородиной.

Арбузный смузи

Вам понадобится:

  • арбуз, нарезанный кусочками — 2 стакана
  • обезжиренный йогурт — 1/3 стакана
  • измельченная мята — 2 ст. ложки

С началом арбузного сезона можно поэкспериментировать со вкусами. Рецепт арбузного смузи невероятно прост! Смешайте кусочки свежего сладкого арбуза, мяту и обезжиренный ванильный йогурт для большей сладости. Вместо йогурта можно использовать мед.

Совет! Вкусный смузи — сладкий смузи! Одним из самых сладких ингредиентов считается банан. Помимо сладкого вкуса, он создает нежную кремовую текстуру и легко сочетается с другими фруктами, ягодами и зеленью. Если в рецепт не входит сладкий ингредиент, то можно смело добавлять мед или сироп.

Фото: shutterstock/vostock