Смузи — версия классического милкшейка. Но главный компонент этого напитка не молоко, а фрукты и ягоды или овощи. Вместо молока в состав смузи часто входит натуральный йогурт, а для веганских версий обычно используется кокосовое или соевое молоко. В качестве подсластителя — мед.

Среди любителей смузи неустанно продолжается спор о том, что же это на самом деле — напиток или еда. С другой стороны, какая разница — главное, что и вкусно и полезно.

В этот раз редакция тестировала блендер Philips Avance Collection HR3655, его отличительная характеристика — то, что с его помощью можно легко и быстро (5-10 секунд) готовить смузи, так как в комплекте есть стакан On the go.

Что нужно делать: