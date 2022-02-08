Право на ошибку: почему астрологические прогнозы не сбываются

Право на ошибку: почему астрологические прогнозы не сбываютсяСпециально для Passion.ru отвечает эксперт
Мила Венецианская
Астролог «Лаборатории жизни»
Как астролог, я получаю массу запросов именно на прогностические темы. Как правило, это прогноз на год или соляр. Кстати, если мы делаем прогноз на год, зачастую приходится смотреть два соляра, а не один. Те, кто разбирается в этом неплохо, поймут, что я имела в виду. Многие спрашивают меня: действительно ли все будет так, как я прогнозирую? Все ли сбудется? А как будет? Отвечаю каждый раз одно и то же: то, что что-то сбудется, совершенно не точно. Может быть, с вами произойдет лишь небольшая часть каких-либо событий и происшествий. Они могут быть или не очень хорошими, или очень эмоциональными. Гарантировать точные совпадения астролог, конечно же, не может.
Как правило, все прогнозы сбываются лишь у того, кто проживает жизнь в контексте своей натальной карты. И как правило, такие люди могут пользоваться энергией планет, понимают их принципы и постоянно делают это на практике.
Чаще всего запросы от клиентов всегда одни и те же. «Нет денег, когда будут?», «Я до сих пор одна/один. Когда встречу свою любовь?», «Мои отношения с родителями не ладятся. Когда ситуация улучшится?» Это, безусловно, именно те вещи, которые волнуют большинство людей. Для нас это важно. Чувства, заработок, отношения, ситуация в семье, успех в карьере — это все базовые желания. Как правило, люди пытаются узнать именно про то, что не получается у них уже довольно давно. Ведь человек так устроен, что склонен верить в чудо, он верит в мечту и ее исполнение.
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Поэтому на вопрос, почему же прогноз не сбывается или не исполняется то, о чем так мечтается, я всегда отвечаю так: сначала нужно найти причину проблемы, понять, что же происходит на самом деле. А потом уже задаваться другими вопросами. Потому что пока не будет устранен первоисточник происходящего, качественный ответ и результат мы просто не получим. Бывает так, что человеку дается знакомство, дается другой человек. Но, пока он не решит свою внутреннюю проблему в личной сфере, возможно, отношения с тем человеком не заладятся. Они будут или недолгими, или нерезультативными. Другой нюанс: если в самой прогностике прямых указаний на эту встречу будет совсем мало, то, возможно, она просто и не случится.
«Как правило, я на своих консультациях начинаю с того, что нахожу самые болезненные точки карты. Что у человека идет напряженно и проблемно, где сбоит функционирование тех или иных планет и как это влияет на психологическую сторону жизни. А уже после этого даю свои рекомендации, для того чтобы человек мог сам гармонизировать свою карту и исцелить планетарные принципы», — пояснила Мила Венецианская.
И когда человек сам работает над собой, уже воспользовавшись моими рекомендациями, через несколько месяцев он может получить сам прогноз. Конечно, мы предварительно беседуем, я выявляю, какие планеты у натива находятся еще в минусе, а какие, наоборот, уже вышли на должный уровень. И после этого уже можно начинать процесс работы с прогнозированием. Здесь уже мы можем давать свои рекомендации на будущее.
Прогноз — это действительно глубокая и серьезная работа. Человек не всегда понимает, что он хочет, не всегда находит причину и не всегда может понять, как добиться исполнения желаний. Астролог не волшебник, это тот человек, который, благодаря опыту и научным исследованиям, помогает спрогнозировать ваше будущее. Но без вас самих сделать ему это будет крайне сложно. Поэтому найдите причину, а потом уже, поняв все напряженные точки вашей карты, вместе с астрологом идите в прогнозирование.
Как правило, человеку нужна волшебная таблетка. Почему люди идут на марафоны, пытаются пройти их и понять, что же происходит, почему у кого-то все, а у него ничего. Да все просто: потому что люди хотят легких путей. И думают, что придут к астрологу и получат сразу четкий план действий на ближайшее время, получат быстрый прогноз и все сразу же сбудется. Но нет, это далеко не так. Астролог вместе с вами идет по этому пути, он помогает вам разобраться в причинах происходящего и понять, как вам двигаться дальше и в каком направлении.
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