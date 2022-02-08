Право на ошибку: почему астрологические прогнозы не сбываются

Как астролог, я получаю массу запросов именно на прогностические темы. Как правило, это прогноз на год или соляр. Кстати, если мы делаем прогноз на год, зачастую приходится смотреть два соляра, а не один. Те, кто разбирается в этом неплохо, поймут, что я имела в виду. Многие спрашивают меня: действительно ли все будет так, как я прогнозирую? Все ли сбудется? А как будет? Отвечаю каждый раз одно и то же: то, что что-то сбудется, совершенно не точно. Может быть, с вами произойдет лишь небольшая часть каких-либо событий и происшествий. Они могут быть или не очень хорошими, или очень эмоциональными. Гарантировать точные совпадения астролог, конечно же, не может.

Как правило, все прогнозы сбываются лишь у того, кто проживает жизнь в контексте своей натальной карты. И как правило, такие люди могут пользоваться энергией планет, понимают их принципы и постоянно делают это на практике.

Чаще всего запросы от клиентов всегда одни и те же. «Нет денег, когда будут?», «Я до сих пор одна/один. Когда встречу свою любовь?», «Мои отношения с родителями не ладятся. Когда ситуация улучшится?» Это, безусловно, именно те вещи, которые волнуют большинство людей. Для нас это важно. Чувства, заработок, отношения, ситуация в семье, успех в карьере — это все базовые желания. Как правило, люди пытаются узнать именно про то, что не получается у них уже довольно давно. Ведь человек так устроен, что склонен верить в чудо, он верит в мечту и ее исполнение.