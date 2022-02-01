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Что ждет знаки зодиака в феврале 2022: расклад от звездного эксперта Алекса Айвенго

Специально для Passion.ru
Наше подсознание скрывает множество тайн, в том числе и знания о будущем. Но как проникнуть в неизведанное? Алекс Айвенго — мастер по работе с подсознанием, звездный нумеролог — использует для этого колоду Оракул. В своей колонке он поделился предсказаниями на будущий месяц для всех знаков зодиака.
Что ждет знаки зодиака в феврале 2022: расклад от звездного эксперта Алекса Айвенго

Мастер по работе с подсознанием, звездный нумеролог

Алекс Айвенго

Как «работает» колода Оракул

Карты Оракул — это символическая система, которая позволяет заглянуть в будущее и узнать событийную канву различных событий. Каждая карта представляет собой статичный символ или сюжет, который просто расшифровать, подключив свою интуицию и чувства. Суть работы с колодой в том, что она воспринимает энергию вопрошающего, «обрабатывает и выдает» ответ. В этом нет никакой магии: Оракул — всего лишь инструмент для общения с подсознанием.

Овен

Карта «Сердце Неба»

Карта «Сердце Неба»

Фото: архив пресс-служб

Энергию этого знака в феврале определяет карта «Сердце Неба». Она способствует эмоциональному раскрытию и соединению со Вселенной. В этом месяце Овнам стоит быть внимательнее к знакам судьбы.

Телец

Карта «Андский Крест»

Карта «Андский Крест»

Фото: архив пресс-служб

Карта «Андский Крест» предрекает Тельцам жизненные перемены. Она символизирует 4 стороны света, верхний и нижний миры. Отверстие посередине — это портал для межпространственных путешествий, шагнув в который человек может ощутить более высокие состояния мудрости. Согласно этой символике, Тельцов в феврале ожидает подарок судьбы.

Близнецы

Карта «Радуга»

Карта «Радуга»

Фото: архив пресс-служб

Стремительная карта «Радуга» — знак божественной защиты и счастья. В этом месяце Близнецы могут уверенно идти к цели, задействовав все энергетические каналы. Их обязательно ждет удача.

Рак

Карта «Потока»

Карта «Потока»

Фото: архив пресс-служб

Карта «Потока» определяет движение Раков в феврале. Не пытайтесь контролировать свои эмоции, двигайтесь собственным путем. Отдайте свою судьбу в руки высших сил. Слейтесь с энергетическим потоком: он приведет вас к нужному результату.

Лев

Карта «Урожай»

Карта «Урожай»

Фото: архив пресс-служб

Карта «Урожай» связана, с одной стороны, с прибылью, а с другой — с любовью. Обратите внимание на эту сферу жизни. Возможно, пришло время сходить на свидание или завести новые отношения.

Дева

Карта «Древний Шаман»

Карта «Древний Шаман»

Фото: архив пресс-служб

Карта «Древний Шаман» позволяет посмотреть на все без прикрас. Вы увидите реальное положение вещей. Оно может возмутить, но, взглянув на жизнь без иллюзий, вы сможете ее изменить.

Весы

Карта «Спираль»

Карта «Спираль»

Фото: архив пресс-служб

Карта «Спираль» — движение на следующий виток. Будьте внимательны: идите только вверх. Постарайтесь быть чистыми в своих помыслах. Практикуйте благодарность, и вы увидите, как жизнь становится лучше.

Скорпион

Карта «Проклятие»

Карта «Проклятие»

Фото: архив пресс-служб

Карта «Проклятие» означает, что придется погрузиться в себя и посвятить время самоанализу. Вы поймете, что вас сдерживает на пути к успеху и кто из окружения оказывает негативное влияние. Благодаря самоисследованию разблокируется ваш истинный потенциал.

Стрелец

Карта «Святая гора»

Карта «Святая гора»

Фото: архив пресс-служб

Карта «Святая гора» указывает на то, что пора побыть в одиночестве и понаблюдать свой внутренний мир. Это может привести к потрясающим духовным открытиям и вывести на новый уровень жизни.

Козерог

Карта «Орел»

Карта «Орел»

Фото: архив пресс-служб

Карта «Орел» — это символ стратегического мышления. Нужно подняться над обыденными целями и задачами, посмотреть на ситуацию сверху, и вы обязательно найдете решение своих проблем.

Водолей

Карта «Пачамама»

Карта «Пачамама»

Фото: архив пресс-служб

Карта «Пачамама», или «Земная богиня», говорит о том, что нужно не витать в облаках, а заняться своим телом, здоровьем, тем, что приносит наслаждение. Это потрясающая энергия, которая приведет к успеху и «плодородию».

Рыбы

Карта «Колибри»

Карта «Колибри»

Фото: архив пресс-служб

Карта «Колибри» указывает на то, что нужна легкость, наслаждение жизнью. Вы можете без труда выполнять множество дел и получать от этого удовольствие.

Оракул открывает путь, который вы можете пройти, чтобы достичь успеха. И только от вас зависит, последуете вы этой дорогой или нет.

Фото: freepik.com

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