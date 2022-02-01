Что ждет знаки зодиака в феврале 2022: расклад от звездного эксперта Алекса Айвенго

Что ждет знаки зодиака в феврале 2022: расклад от звездного эксперта Алекса АйвенгоСпециально для Passion.ru
Мастер по работе с подсознанием, звездный нумеролог
Алекс Айвенго
Как «работает» колода Оракул
Карты Оракул — это символическая система, которая позволяет заглянуть в будущее и узнать событийную канву различных событий. Каждая карта представляет собой статичный символ или сюжет, который просто расшифровать, подключив свою интуицию и чувства. Суть работы с колодой в том, что она воспринимает энергию вопрошающего, «обрабатывает и выдает» ответ. В этом нет никакой магии: Оракул — всего лишь инструмент для общения с подсознанием.
Овен
Фото: архив пресс-служб
Энергию этого знака в феврале определяет карта «Сердце Неба». Она способствует эмоциональному раскрытию и соединению со Вселенной. В этом месяце Овнам стоит быть внимательнее к знакам судьбы.
Телец
Фото: архив пресс-служб
Карта «Андский Крест» предрекает Тельцам жизненные перемены. Она символизирует 4 стороны света, верхний и нижний миры. Отверстие посередине — это портал для межпространственных путешествий, шагнув в который человек может ощутить более высокие состояния мудрости. Согласно этой символике, Тельцов в феврале ожидает подарок судьбы.
Близнецы
Фото: архив пресс-служб
Стремительная карта «Радуга» — знак божественной защиты и счастья. В этом месяце Близнецы могут уверенно идти к цели, задействовав все энергетические каналы. Их обязательно ждет удача.
Рак
Фото: архив пресс-служб
Карта «Потока» определяет движение Раков в феврале. Не пытайтесь контролировать свои эмоции, двигайтесь собственным путем. Отдайте свою судьбу в руки высших сил. Слейтесь с энергетическим потоком: он приведет вас к нужному результату.
Лев
Фото: архив пресс-служб
Карта «Урожай» связана, с одной стороны, с прибылью, а с другой — с любовью. Обратите внимание на эту сферу жизни. Возможно, пришло время сходить на свидание или завести новые отношения.
Дева
Фото: архив пресс-служб
Карта «Древний Шаман» позволяет посмотреть на все без прикрас. Вы увидите реальное положение вещей. Оно может возмутить, но, взглянув на жизнь без иллюзий, вы сможете ее изменить.
Весы
Фото: архив пресс-служб
Карта «Спираль» — движение на следующий виток. Будьте внимательны: идите только вверх. Постарайтесь быть чистыми в своих помыслах. Практикуйте благодарность, и вы увидите, как жизнь становится лучше.
Скорпион
Фото: архив пресс-служб
Карта «Проклятие» означает, что придется погрузиться в себя и посвятить время самоанализу. Вы поймете, что вас сдерживает на пути к успеху и кто из окружения оказывает негативное влияние. Благодаря самоисследованию разблокируется ваш истинный потенциал.
Стрелец
Фото: архив пресс-служб
Карта «Святая гора» указывает на то, что пора побыть в одиночестве и понаблюдать свой внутренний мир. Это может привести к потрясающим духовным открытиям и вывести на новый уровень жизни.
Козерог
Фото: архив пресс-служб
Карта «Орел» — это символ стратегического мышления. Нужно подняться над обыденными целями и задачами, посмотреть на ситуацию сверху, и вы обязательно найдете решение своих проблем.
Водолей
Фото: архив пресс-служб
Карта «Пачамама», или «Земная богиня», говорит о том, что нужно не витать в облаках, а заняться своим телом, здоровьем, тем, что приносит наслаждение. Это потрясающая энергия, которая приведет к успеху и «плодородию».
Рыбы
Фото: архив пресс-служб
Карта «Колибри» указывает на то, что нужна легкость, наслаждение жизнью. Вы можете без труда выполнять множество дел и получать от этого удовольствие.
Оракул открывает путь, который вы можете пройти, чтобы достичь успеха. И только от вас зависит, последуете вы этой дорогой или нет.
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