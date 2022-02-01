Что ждет знаки зодиака в феврале 2022: расклад от звездного эксперта Алекса Айвенго

Как «работает» колода Оракул

Карты Оракул — это символическая система, которая позволяет заглянуть в будущее и узнать событийную канву различных событий. Каждая карта представляет собой статичный символ или сюжет, который просто расшифровать, подключив свою интуицию и чувства. Суть работы с колодой в том, что она воспринимает энергию вопрошающего, «обрабатывает и выдает» ответ. В этом нет никакой магии: Оракул — всего лишь инструмент для общения с подсознанием.

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