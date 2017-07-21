Мужчина-Стрелец хорошо знает, чего хотят женщины. Чтобы построить с ним счастливые отношения, разберитесь, что в ответ нужно ему.

Ему быстро все надоедает

Он не из тех, кто будет перечитывать одну книгу дважды. Поэтому стоит ему изучить вас от начала и до конца, как он потянется за следующим экземпляром. К тому же он боится привязанностей и обязательств, из-за чего соскакивает с крючка, как только ему начинают мерещиться обручальные кольца и отпуск с детьми. Если вы не готовы регулярно его удивлять, то лучше сразу откажитесь от знакомства и общения со Стрельцом. Вы продержитесь вместе дольше нескольких месяцев лишь в том случае, если готовы соревноваться с ним, дразнить его и вызывать у него восхищение.

Он любит приключения

Но не теоретически, а практически: он с ходу назовет пять мест, которые вы посетите в течение полугода. Смелости ему хватит не только на то, чтобы исследовать опасные уголки планеты, но и на то, чтобы спорить с начальством или прямо указывать на ваши недостатки. Причем он поступает так не из мазохистских склонностей — у него есть твердое убеждение, что благодаря критике мир станет лучше.