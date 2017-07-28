Вы, наверное, уже оценили, какой надежный, мудрый и зрелый мужчина вам встретился. Но не расслабляйтесь, потому что иногда отношения с ним могут быть настоящим испытанием.

Он принимает себя всерьез

А это значит, что он терпеть не может шуточек в свой адрес. Ему сложно понять, где вы по-дружески подтруниваете, а где откровенно насмехаетесь над ним. Поэтому будьте аккуратны, выбирая выражения. Еще один нюанс: если Козерог наобещал с три короба, то в указанный срок он доставит вам все три посылки. Он человек слова и дела. А это значит, что он болезненно переживает неудачи и может нечаянно сорваться на вас в такой момент.

Он хочет, чтобы его практичность ценили

У Козерога альтернативное представление о романтике. Любовь для него состоит не из цветочков, стихов и ужинов при свечах, а из оплаченных счетов, приготовленного ужина, прибитых полок. Он прагматичен и ценит поступки, а не эффектные жесты. Вам придется смириться, а не перевоспитывать его. Более того, хвалите его умение экономить, обращайтесь к нему за советами и восхищайтесь его здравым смыслом — только тогда он поверит, чтобы вы любите его по-настоящему.

Он гиперответственный

Если вы хотите, чтобы кто-то принимал за вас решения, то вы сделали верный выбор мужчины. Козерог проявляет заботу о вашем здоровье, подолгу оценивает технику и тщательно готовится к поездкам, поэтому вы никогда не испытаете разочарования рядом с ним. На него можно положиться и расслабиться. Но помните: если он надорвется, то в один момент устанет тащить все на себе, сбросит обязательства и счастливо сбежит на свободу.