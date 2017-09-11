Если вы который год боретесь с излишним весом, а он все никак не сдается, то, возможно, вы все еще не нашли подходящую систему. Звезды вам в помощь!

Овен (21 марта – 20 апреля)

Вы питаетесь на ходу и чем попало. Вы не будете тратить время на приготовление блюда и его сервировку, потому что у вас есть более важные дела. Конечно, вы отличите свежую пищу от испорченной, но гурманом вас не назвать. Добавим сюда вашу активность, и станет понятно, почему избыточный вес вам не грозит.

Совет: если вам все же мерещатся лишние килограммы, то выбирайте краткосрочные программы, например, однодневное голодание. Или устройте соревнование с подругой, кто из вас больше скинет в течение недели.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Вы ведете размеренный образ жизни, предпочитаете нездоровую пищу и превосходно готовите. К тому же вы не умеете вовремя остановиться, когда уже насытились. Поэтому стоит ли удивляться, что килограммы к вам так и липнут?

Совет: слушайте свой организм и садитесь за стол только тогда, когда голодны. Заведите пищевой дневник и займитесь спортом, потому что отказаться от куска торта выше ваших сил.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Пожалуй, у вас есть повод поблагодарить свою хрупкую нервную систему за то, что вы не набираете вес. Из-за высокой возбудимости и тревожности калорийная пища не наносит ущерба вашей фигуре. Правда, есть риск развития заболеваний системы ЖКТ, поэтому закидывать в рот все подряд не стоит.

Совет: реализуйте личную программу продуктозамещения. Вместо сладостей ешьте сухофрукты, мед, виноград. А булочки замените орехами и бобовыми. Они полезны как перекусы.

Рак (22 июня – 22 июля)

Еда и эмоции для вас тесно переплетены: вы можете годами покупать один и тот же сорт сыра, потому что он связан с положительными эмоциями из детства. А еще вы любите наедаться перед сном и совершаете ночные набеги на холодильник. Из-за этого ваш вес нестабилен и может резко колебаться.

Совет: обязательно сходите к психологу, потому что ваш режим питания зависит от удовлетворенности жизнью. Поскольку спорт — это однозначно не ваш выбор, то раз в неделю устраивайте себе разгрузочные дни.