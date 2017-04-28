Люди делятся на хороших, плохих и Раков. Он весь такой внезапный, что даже спустя годы отношений вы не можете разобраться, понимаете ли вы его. Рассказываем о его недостатках, с которым легче смириться, чем найти им объяснение.

Он изводит перепадами настроения

Если вы любите кататься на американских горках, причем ежедневно, то заведите себе мужчину-Рака, и у вас этого развлечения будет более чем достаточно. Только что он был восхищен и доволен жизнью, а через минуту по его лицу побежала рябь, как по экрану советского телевизора. Причем выключить это состояние невозможно ни вкусным обедом, ни танцами и прибаутками. Оно само постепенно проходит. А на время, пока он смотрит на мир сквозь черные очки пессимизма и сарказма, лучше придерживаться правила: «Не влезай — убьет», то есть лишний раз не заводить с ним разговоры, ни о чем не просить и не развлекать.

Совет: он нуждается в эмоциональной поддержке и словах сочувствия, причем по самым незначительным поводам. Поскольку он очень сдержан и редко говорит о причинах недовольства, выискивайте их методом дедукции или учитесь читать по движениям его бровей.

Он практичен до мозга костей

Переживаете, почему он никогда не покупает вам цветы? Потому что на эти деньги выгоднее приобрести новую сковороду: ее не придется выбрасывать через несколько дней, и, глядя на нее, вы будете всегда вспоминать, какой у вас заботливый мужчина. По этой же причине он не видит смысла в духах и украшениях, не покупает машину, когда под окнами есть остановка общественного транспорта, и уговаривает вас отдыхать в ближайшем доме отдыха, а не в дальнем зарубежье.

Совет: с этим скупердяйством можно и нужно бороться. Например, купите себе букет цветов и скажите, что их подарил старый школьный друг или коллега. Мужчина-Рак довольно спокоен, чтобы удержаться от скандала, но в то же время сильно ревнив, чтобы проигнорировать этот факт. Не стесняйтесь просить его о том, что вам надо, а потом не скрывайте свою радость — и постепенно он перестроится и будет легче расставаться с небольшими суммами.