Мужчина-Дева только прикидывается безропотным и застенчивым человеком. Если вы поверите в эту ложь, то рискуете так никогда и не узнать по-настоящему, с кем делите постель. Предлагаем вам воспользоваться советами, которые помогут понять вашего партнера и наладить с ним отношения.

Учитывайте его сдержанность

Ваш мужчина — терпеливый человек, который молча проглатывает обиды любых размеров. Проблема в том, что они у него не перевариваются и просятся наружу. Поэтому одним ясным днем, когда вы всего-то упрекнете его в лени или невнимательности, он разразится потоком обвинений и язвительных высказываний. Будет страшно всем, даже соседям. Позже он, конечно, извинится и опять прикинется Буддой. Хватит его до следующей вспышки на Солнце или метеоритного дождя.

Совет: сохраняйте бдительность. Если он не реагирует на ваши колкости или спокойной осматривает вмятину на машине, то ждите последствий от этих стрессов недели через две.

Говорите прямо

Тактика намеков не работает ни с одним мужчиной, а тем более с мужчиной-Девой. Ему хватает проницательности, чтобы разгадать ваши игры разума, но у него достаточно вредности, чтобы не поддаваться на ваши уловки. Он будет ждать, что вы прямо объявите о нежелании встречаться с его друзьями или готовить ужин каждый вечер.

Совет: будьте честной и тактичной одновременно. Ваш мужчина готов идти на уступки, если вы можете обосновать свои просьбы.