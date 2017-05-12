Поскольку вас угораздило выйти замуж за одного из самых непредсказуемых знаков Зодиака, то будьте в курсе его сильных и слабых сторон.

Способен выжить в любых условиях

Куда бы вас ни закинула судьба, ничего не бойтесь в компании Близнецов. Он подружится с вождем племени каннибалов, которому объяснит плюсы вегетарианства, и приручит белых медведей, чтобы они ловили ему рыбу. Он вовсе не требователен к комфорту и везде ведет себя как дома, поэтому с ним хорошо путешествовать по незатоптанным туристическим маршрутам.

Выдерживает натиск гнева

Звезды подарили мужчине-Близнецу неконфликтный характер. У него не задергается глаз, когда вы перечислите всех животных, на которых он, как вам кажется, похож. И даже быстро простит вам грубость. Правда, вряд ли ее забудет, поэтому однажды после очередного скандала он тихо и без предупреждения исчезнет.

Управляет другими

Он обрастает друзьями так же стремительно, как корпус корабля — ракушками. Но его дружелюбие не синоним открытости. Вы вряд ли можете похвастаться тем, что знаете 10% от его секретов. Он внимательно слушает других и мало рассказывает о себе. Знание болевых точек других людей помогает ему с легкостью получать все, что заблагорассудится. И даже если манипуляции ниже его достоинства, он знает, как безвозмездно получить внимание, обожание и подчинение со стороны окружающих.

Любит развлечения

Ваш мужчина ищет позитивные эмоции и находит их в не самых характерных для его возраста и здоровья местах: на детских аттракционах, в ночных клубах, на курсах дельтапланеризма. Если вы станете ему препятствовать, то он переключится на поиски радости в алкоголе или сексуальных приключениях. Поэтому изредка покупайте ему конструктор или головоломку, чтобы он был занят.