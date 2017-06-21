Вы есть любовь, поэтому ваше тайное оружие — готовность выполнить любое желание мужчины. Об остальном читайте в нашей статье.

Вы ищете решение

Спор с любым другим знаком похож на вольную борьбу: соперники меряются силами и стремятся выиграть, даже если придется платить испорченными отношениями. С вами такого никогда не случается, потому что вы предпочитаете мирное соглашение, даже если придется уступить. Вы любуетесь тем, как оппонент надевает медаль «Самый умный», потому что на вас давно красуется «Орден за мудрость». Вы достигаете успеха в переговорах не только благодаря мягкости и уступчивости. У вас безграничные запасы терпения, вы никогда не переходите на личности и умеете слушать.

Вы не эгоистичны

У вас развита эмпатия, вы читаете мысли окружающих, словно они написаны у них на лбу. Сначала вы думаете о партнере, а уже потом о себе, что превращает ваши отношения в жертвоприношение, поэтому иногда мужчины вами пользуются или не восхищаются вами в должной мере.

Вы часто мечтаете

Пожалуй, только вы верите в существование вечной любви, принца на белом коне и единорогов. А еще вы собираете приободряющие фразы в духе «Стоит только захотеть, и все получится». И на вас позитивное мышление действует магически: исполняются любые желания, вплоть до сумасбродных.