Глава дома

Какими бы качествами ни обладал ваш муж, ему уготовано место под каблуком. Он, конечно, будет поначалу сопротивляться, а потом либо уйдет, либо согласится с вашим лидерством. Дети с ранних лет обращаются к вам не «Хорошо, мама», а «Есть, мой генерал», потому что ослушаться — это все равно что отправиться плавать с акулами. В гневе вы забываете о родственных чувствах, поэтому при первых признаках опасности близкие разбегаются в разные стороны и отсиживаются в укрытиях, пока вы не успокоитесь.

Ранимая душа

И тут надо сказать, что особого повода для вспышки ярости вам не надо. Вы не терпите споров и ослушания, вас задевают шутки и намеки. Достаточно, чтобы вы заподозрили члена семьи в неуважении — и ему достанется за это. Поначалу близкие недооценивают вашу чувствительность, но быстро учатся всем правилам этикета.

Сама прямота

Что не позволено окружающим — говорить о ваших недостатках, критиковать, возмущаться — разрешено вам. Если вы заподозрили супруга в обмане или испытываете недовольство, то не станете разбираться в ситуации, а устроите священную войну. После того как вы вдоволь помашете шашкой и поймете, что муж не виноват, то внезапно успокоитесь и предложите сделать ему массаж. Но извиняться все равно не станете — это ниже вашего достоинства.