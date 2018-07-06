Раздвижной диван и еще 9 вещей, которые делают ваш дом неуютным

Диван раскладной

Даже если вам не повезло с квартирой и вместо комфортабельных апартаментов вам досталась стандартная студия, то все равно это не повод экономить место и вместо удобной кровати приобретать диван, который вы возненавидите уже через несколько месяцев. Только представьте себе, что каждый вечер вам придется разбирать эту конструкцию, а утром собирать вновь. Сколько сил, нервов и времени вы потратите на эти манипуляции, когда могли бы заняться чем-то более полезным. К тому же, признайтесь себе честно, сколько раз в год (ну ладно, в полгода) к вам наведываются гости? То-то и оно! А экономить на собственном комфорте и здоровье точно не стоит.

Обилие зеркал

В самих зеркалах, конечно, нет ничего плохого, вот только вешать их необходимо по всем правилам (подробнее можно прочитать здесь). Кроме того, большие зеркала (так же, как и отражающие поверхности или даже зеркальный потолок) ни в коем случае не должны находиться в спальной комнате. Во-первых, это очень плохо влияет на энергетику в доме и может ухудшишь ваши отношения с близкими, а во-вторых, на зеркальных поверхностях видно все разводы, пятна и пыль. Поэтому вы просто замучаетесь их протирать по несколько раз в день. В противном случае ваша квартира будет выглядеть неопрятно и характеризовать вас не с самой лучшей стороны.

Куча пакетов и коробок

Кто-то считает, что пакет с пакетиками – пережиток прошлого или тема для очередной порции анекдотов, однако уверяем вас, что такое явление еще встречается на просторах нашей родины. Некоторые люди неосознанно начинают собирать пакеты, полагая, что те пригодятся им в хозяйстве. В итоге они начинают размножаться со страшной скоростью, вытесняя сначала все предметы на кухне, а затем заполняя и все свободное пространство в других комнатах.

Что касается коробок, то с ними происходит абсолютно та же история. Сначала вы просто оставляете небольшие коробочки для хранения, скажем, лекарств, какой-то мелочи, даже косметики, а затем просто заполняете весь свой дом этими бумажными изделиями, зачастую забывая где что лежит. Проведите ревизию своих вещей и оставьте лишь те, что вам действительно необходимы. А еще лучше – приобретите парочку прозрачных контейнеров (не больше, иначе вы снова начнете копить весь хлам, которым не пользуетесь).

Стоптанная обувь в прихожей