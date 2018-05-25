Да пребудет с вами сила! 10 вещей в доме, которые работают на вас

Зеркала

На самом деле, согласно древнекитайскому учению фэн-шуй, зеркала нельзя вешать там, где вам вздумается — всему должно быть свое место. Так, например, ни в коем случае нельзя вешать зеркало напротив входной двери или окна, рядом с плитой или в спальной комнате. Но зато его спокойно можно разместить в прихожей и следить за тем, чтобы оно всегда было чистым и без трещин. В этом случае вы избавитесь от того негатива, который скопился в вашем доме, и привлечете успех.

Просторная прихожая

Здесь имеются в виду не размеры прихожей, а отсутствие хлама и беспорядка. Не зря ведь театр начинается с вешалки, а дом — с прихожей. Поэтому это помещение должно всегда содержаться в чистоте и ни в коем случае не захламляться ненужными вещами. Таким образом вы освободите место для положительной энергии, которая направит ваши мысли в нужное русло и поможет принимать верные решения. К слову, старую стоптанную обувь тоже не рекомендуется держать прямо возле двери — от нее вообще лучше избавиться. А те модели, которые пригодны для носки, необходимо убрать в обувницу или закрытый шкафчик.

Входная дверь определенного оттенка

К сожалению, многие уверены, что входная дверь должна быть темных неприметных оттенков. Однако это не совсем верно. Чтобы счастье нашло дорогу в ваш дом и никогда его не покидало, необходимо выбирать цвет двери в зависимости от того, на какую сторону света она выходит. Так, например, если входная дверь выходит на юг, то она непременно должна быть красного оттенка, на север — темно-синего или даже черного, на запад — светло-серого или даже белого, а на восток — зеленого или коричневого оттенка.