Да пребудет с вами сила! 10 вещей в доме, которые работают на вас

Зеркала
На самом деле, согласно древнекитайскому учению фэн-шуй, зеркала нельзя вешать там, где вам вздумается — всему должно быть свое место. Так, например, ни в коем случае нельзя вешать зеркало напротив входной двери или окна, рядом с плитой или в спальной комнате. Но зато его спокойно можно разместить в прихожей и следить за тем, чтобы оно всегда было чистым и без трещин. В этом случае вы избавитесь от того негатива, который скопился в вашем доме, и привлечете успех.
Просторная прихожая
Здесь имеются в виду не размеры прихожей, а отсутствие хлама и беспорядка. Не зря ведь театр начинается с вешалки, а дом — с прихожей. Поэтому это помещение должно всегда содержаться в чистоте и ни в коем случае не захламляться ненужными вещами. Таким образом вы освободите место для положительной энергии, которая направит ваши мысли в нужное русло и поможет принимать верные решения. К слову, старую стоптанную обувь тоже не рекомендуется держать прямо возле двери — от нее вообще лучше избавиться. А те модели, которые пригодны для носки, необходимо убрать в обувницу или закрытый шкафчик.
Входная дверь определенного оттенка
К сожалению, многие уверены, что входная дверь должна быть темных неприметных оттенков. Однако это не совсем верно. Чтобы счастье нашло дорогу в ваш дом и никогда его не покидало, необходимо выбирать цвет двери в зависимости от того, на какую сторону света она выходит. Так, например, если входная дверь выходит на юг, то она непременно должна быть красного оттенка, на север — темно-синего или даже черного, на запад — светло-серого или даже белого, а на восток — зеленого или коричневого оттенка.
Гирлянды с белыми лампочками
Эта россыпь небольших лампочек выглядит нежной и воздушной, потому принесет особое очарование в ваш интерьер. Считается, что если подобную гирлянду повесить прямо над входом, это активизирует позитивную энергию — и удача точно не покинет ваш дом. К тому же в вашей жизни наступит белая полоса — и счастливых дней станет намного больше.
Определенный порядок мебели
Эксперты считают, что лишь круговой дизайн способен наполнить дом положительной энергией и привлечь богатство. Это означает, что в гостиной необходимо разместить мебель так, чтобы получился круг. Именно в этом случае энергия сможет спокойно циркулировать и, соответственно, добавлять в вашу жизнь больше положительных эмоций.
Пледы и накидки
Считаете, что обилие мягких уютных пледов — это перебор? Однако специалисты готовы с вами поспорить. На самом деле обилие мягких материалов создает ощущение безопасности и комфорта, позволяя расслабиться, избавиться от депрессии и стресса.
Статуэтки слонов и божьи коровки
Слоны (но только те, у которых хобот поднят вверх) символизируют удачу, мудрость и верность, а также оберегают дом от завистников. Поэтому приобретите несколько симпатичных статуэток и поставьте их на самое видное место в гостиной. Что касается божьих коровок, то эти милые насекомые тоже приносят счастье и финансовое благополучие в дом. Поэтому можно приобрести несколько очаровательных божьих коровок и рассказывать им о своих заветных желаниях. Будьте уверены, что они все непременно осуществятся.
Подкова
Не зря наши предки вешали над входом подкову — этот предмет приносит удачу и благополучие в дом. Поэтому даже если вы не очень верите в приметы, все равно прикупите подкову (да хоть даже в виде брелока для ключей) — лишней не будет.
Живые цветы
Комнатные растения — самое удачное приобретение, которое вы можете сделать. Во-первых, живые цветы поднимают настроение, улучшают самочувствие и помогают избавиться от депрессии. А во-вторых, согласно фэн-шуй, они способны привлечь любовь, счастье и успех в ваш дом, а также очистить его от отрицательной энергии. Только если вы хотите, чтобы цветы действительно работали на вас, выбирайте их правильно.
Фрукты и... ромашковый чай
Если верить экспертам, то, скажем, яблоки и цитрусы, красиво расставленные в вазах на столах, привлекают в дом богатство, здоровье и помогают правильно циркулировать позитивной энергии. Так вы будете избавлены от невзгод, завистников и мелких неприятностей. К слову, медики солидарны с тем, что свежие фрукты необходимы нашему организму. Так, например, если съедать по одному яблоку в день, то можно вдоволь насытиться витаминами и полезными микроэлементами.
Что касается ромашкового чая, то помимо аромата и вкуса, он еще приносит вам процветание и здоровье.
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