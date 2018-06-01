Почему ни в коем случае нельзя выбрасывать хлеб, фотографии и другие вещи

Хлеб и соль

Издавна считается, что хлеб — всему голова, он символизирует достаток и сытую жизнь, поэтому и относиться к нему нужно со всем уважением. К тому же люди, пережившие в свое время голодные годы, ни за что не решатся просто взять и выкинуть остатки хлеба. Поэтому если уж у вас осталось несколько кусочков, лучше отдайте их птицам или возьмите с собой, когда пойдете гулять в парк. Наверняка там окажутся утки, которые примут ваше угощение с благодарностью.

Что касается соли, то она является символом удачи и семейного счастья. Просыпая, одалживая или выкидывая ее, вы тем самым словно раздаете свое благополучие другим людям.

Старые фотографии и бумаги

Старые фотографии и какие-то семейные архивы помимо того что содержат достаточно исчерпывающую информацию о том или ином человеке, еще и обладают своей энергетикой. И поэтому если вы просто выкинете это все в мусорный контейнер, вас могут начать преследовать мелкие неприятности или проблемы со здоровьем. Если хотите избавиться от фотографий и бумаг, то просто сожгите их аккуратно, а пепел смойте.