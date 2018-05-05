Уберите это немедленно! 10 подарков, которые принесут вам неудачи

Часы

Согласно приметам, дарить часы — к скорой разлуке с человеком, которому вы их преподнесли. Вы даже сами не заметите, как начнете отдаляться друг от друга. Вроде бы все шло хорошо, но тут вы перестаете общаться и вообще пропадаете из поля зрения друг друга. А вот китайцы, кстати, утверждают, что часы словно отсчитывают время, отведенное тому, кому вы их дарите. Поэтому жители этой страны уж точно не обрадуются подобному презенту.

Книги

И хотя многие утверждают, что именно книга — лучший подарок, поверьте, что это совсем не так. Точнее, такой презент подходит далеко не всем. Так, например, ни в коем случае нельзя дарить печатную продукцию (даже ту же «Камасутру») супругам, иначе это может привести к изменам и скандалам в семье.

Посуда

Кухонная утварь символизирует домашний очаг и благополучие, поэтому она должна быть целой и чистой. Если вдруг вы решили преподнести, скажем, молодоженам, набор ультрамодной посуды, тогда положите в него аккуратно несколько монеток. Иначе вы ненароком накликаете на эту семью горе и безденежье.

Колющие предметы

Ножи, ножницы, сабли и другое холодное оружие тоже рекомендуется исключить из списка того, что можно преподнести в качестве подарка. Считается, что колющие предметы несут в себе большой поток отрицательной энергии и способны обречь на несчастья не только того, кому вы их подарили, но и всех обитателей дома. И если вы не хотите потом выслушивать, что у человека вдруг все пошло наперекосяк, тогда придумайте ему более интересный и безопасный вариант подарка.