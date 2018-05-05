Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Уберите это немедленно! 10 подарков, которые принесут вам неудачи

Не все подарки одинаково хороши. Есть такие вещи, которые не стоит дарить, если только вы не хотите насолить тому, кому вы их приготовили. Так, например, согласно народным приметам, некоторые предметы несут негативную энергетику, которая как раз и активизируется при дарении. Поэтому мы решили подготовить список того, что ни в коем случае нельзя преподносить в качестве подарка.

Часы

Согласно приметам, дарить часы — к скорой разлуке с человеком, которому вы их преподнесли. Вы даже сами не заметите, как начнете отдаляться друг от друга. Вроде бы все шло хорошо, но тут вы перестаете общаться и вообще пропадаете из поля зрения друг друга. А вот китайцы, кстати, утверждают, что часы словно отсчитывают время, отведенное тому, кому вы их дарите. Поэтому жители этой страны уж точно не обрадуются подобному презенту.

Книги

И хотя многие утверждают, что именно книга — лучший подарок, поверьте, что это совсем не так. Точнее, такой презент подходит далеко не всем. Так, например, ни в коем случае нельзя дарить печатную продукцию (даже ту же «Камасутру») супругам, иначе это может привести к изменам и скандалам в семье.

Посуда

Кухонная утварь символизирует домашний очаг и благополучие, поэтому она должна быть целой и чистой. Если вдруг вы решили преподнести, скажем, молодоженам, набор ультрамодной посуды, тогда положите в него аккуратно несколько монеток. Иначе вы ненароком накликаете на эту семью горе и безденежье.

Колющие предметы

Ножи, ножницы, сабли и другое холодное оружие тоже рекомендуется исключить из списка того, что можно преподнести в качестве подарка. Считается, что колющие предметы несут в себе большой поток отрицательной энергии и способны обречь на несчастья не только того, кому вы их подарили, но и всех обитателей дома. И если вы не хотите потом выслушивать, что у человека вдруг все пошло наперекосяк, тогда придумайте ему более интересный и безопасный вариант подарка.

Зеркало

Наши предки с опаской относились к зеркалам и считали их чем-то мистическим. Они верили, что этот предмет способен хранить не только хорошую энергетику, но и плохую, а также может передавать ее другим людям. Поэтому чтобы ненароком не забрать себе чужие страдания и неудачи, лучше не принимайте в дар зеркало и старайтесь не смотреться в чужое.

Кошелек (или портмоне)

Что касается кошелька или портмоне, то его не рекомендуется дарить или принимать в подарок. Иначе вы рискуете потерять финансовое благополучие и на некоторое время остаться без источников дохода. Но если вы все равно решили дарить именно этот аксессуар, тогда положите в него неразменную монетку (китайская монета на удачу тоже подойдет для этих целей), которая нейтрализует действие негативной энергии и станет своеобразным магнитом для денег.

Деньги

Не зря у некоторых народов дарить деньги считается дурным тоном. Согласно многим приметам, преподнося такой щедрый дар, вы словно передаете другому человеку все свое благополучие и удачу. Поэтому не удивляйтесь, если в скором времени ваши деньги начнут словно утекать сквозь пальцы, а тот, кого вы облагодетельствовали, вдруг начнет стремительно богатеть. Лучше не искушать судьбу и более вдумчиво подходить к выбору презентов.

Украшения с жемчугом

Удивительно, но в список нежелательных презентов попал и роскошный жемчуг. Считается, что эта драгоценность символизирует слезы безутешных вдов, а значит может принести с собой тяжелые испытания, потери, смерть близких людей и другие неприятности. Поэтому и рекомендуется украшения с жемчугом приобретать самостоятельно, а не принимать в качестве подарка от кого бы то ни было.

Платок

В самом платке, если, конечно, он не носовой, нет ничего плохого. А вот тот, что предназначен для утирания слез, следует исключить из списка возможных подарков. Все дело в том, что эта вещь символизирует потери и неприятности, поэтому считается, что как только вы преподносите ее человеку, вы словно передаете ему все горести и невзгоды, какие только у вас были. Шейных или головных моделей это не касается, они вполне уместны и актуальны.

Лекарства или медицинские приборы

Казалось бы, кому придет в голову преподносить в качестве подарка лекарства или другие предметы, связанные с медициной? Однако были и такие прецеденты. Согласно приметам, такие вещи не только будут напоминать человеку о его болезненном состоянии, но и могут невольно спровоцировать ухудшение самочувствия и привлечь новый тяжелый недуг. Поэтому если вы желаете здоровья человеку, ни в коем случае не преподносите ему медицинские препараты.

Фото: Shutterstock

Гороскоп