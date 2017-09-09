Даже если вы счастливая обладательница кухни площадью 10-12 квадратных метров, спорим, что вам все равно не хватает места. Предлагаем семь идей, воплощение которых поможет эффективнее использовать пространство.

Задействуйте окно и подоконник

На подоконнике можно хранить кулинарные книги, специи, баночки с чаем и кофе — все, что крадет драгоценное место в шкафчиках. Если на окне стоят комнатные растения, подвесьте их к потолку на кашпо, а на освободившееся пространство переместите сушилку для посуды. Еще одно решение — стеклянная полка над окном, на которой будут красиво смотреться стеклянные бокалы и другая прозрачная посуда. Благодаря этому трюку вы произведете на друзей впечатление как талантливый дизайнер интерьера.

Проведите ревизию ящиков и тумбочек

Сначала проведите в них уборку и выкиньте лишнее. В ящики можно складывать столовые приборы, баночки с крупами, мелкие кухонные принадлежности (лопатки, венчики). Если вы планируете менять кухонный гарнитур, то ищите мебель с выдвижными ящиками, расположенными в несколько ярусов. Тогда вам больше не придется доставать кастрюлю или пакет с макаронами из закромов шкафа. Если же кардинальные перемены не в ваших планах, то поищите пустоты. Почти у каждой хозяйки есть узкая и высокая тумбочка, в нее отлично впишутся разделочные доски, подносы, формы для выпечки.

Используйте место между шкафчиками и потолком

Если навесные шкафчики у вас не до самого потолка, то этим можно воспользоваться. Поставьте сверху несколько коробок. Подойдут те, в которых вы купили бытовую технику. Достаточно обтянуть их тканью или бумагой и украсить, чтобы они создавали радостное настроение. В них можно хранить посуду, которой редко пользуетесь, мед (если вы покупаете его не маленькими порциями, а сразу на год), все ту же бытовую технику, которую вы достаете от случая к случаю. Это же место можно использовать как полку для книг. Если дизайн кухни позволяет добавить текстиль, то повесьте шторку, за которой можете прятать все что угодно.

Обзаведитесь подвесными корзинами

Если позволяет высота полок в шкафчиках, а вы не любите строить пизанские башни из тарелок, то образовавшиеся пустоты заполнят подвесные корзины! Они легко крепятся и снимаются. В них отлично будут себя чувствовать кухонные полотенца, кружки, чашки и блюдца.

Используйте плиту, когда она не работает

Если вы хозяйка совсем маленькой кухни, дополнительную рабочую поверхность можно создать на плите. Для этого понадобятся две больших разделочных доски, каждая из которых будет закрывать две конфорки, и восемь пробок от винных бутылок. Они послужат ножками. Приклейте их суперклеем, а для надежности закрепите шурупами. На этой самодельной поверхности достаточно удобно работать. Можно убирать одну доску, если нужно воспользоваться плитой по назначению.

Очистите рабочую поверхность с помощью дополнительных полок

Многие предпочитают, чтобы необходимые вещи были под рукой, поэтому складируют их на рабочей поверхности. Только появляются новые проблемы: негде готовить, и на кухне всегда царит хаос (даже если все баночки/лопаточки/мисочки аккуратно выставлены «по росту»). Избавить вас от тяжелого выбора между удобством и порядком помогут дополнительные немассивные полки над рабочей поверхностью прямо под шкафчиками. Достаточно будет узких, чтобы упорядочить на них самые необходимые для готовки предметы.

Сделайте шкафчик под обеденным столом

Под ним традиционно живет барабашка, пауки и старые закрутки. Если стол стоит в углу (и вы его никогда не двигаете), то разместите снизу полку-уголок. Чтобы скрыть ее существование, накройте стол большой скатертью.

Текст: Татьяна Каневская

Фото: shutterstock/vostock