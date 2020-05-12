Зависимость от капель для носа: чем это опасно и как от нее избавиться
В знакомой многим из нас пьесе бельгийского писателя-символиста Мориса Метерлинка «Синяя птица» есть сцена, в которой Человек пришел во дворец Ночи в поисках счастья, и Ночь, которая по природе своей была не в силах отказать Человеку в праве осмотреть все пещеры дворца, с сожалением говорит у одной из дверей: «Синяя птица никогда сюда не залетала, можешь мне поверить. Открой если хочешь — там Болезни... Они присмирели, бедняжки... Их время прошло, особенно после того, как открыли микробы. Они все время хворают, хандрят. Доктора их мучают... Войди туда на минутку — увидишь». После этого Человек входит в пещеру и обнаруживает, что среди страдающих Болезней резвым остался только Насморк, потому что таких, как он, «не особо жестоко преследуют». И несмотря на то, что в XXI веке эта сцена не потеряла своей ироничной актуальности, мы поговорим сегодня о том, как неправильное лечение простого и безобидного насморка может привести к зависимости, которая зачастую причиняет многолетние страдания, а также о путях освобождения от нее.
Как работают капли для носа
Прежде чем обсуждать степень зависимости от капель для носа, стоит рассмотреть сам механизм решения проблемы. Собственно, тогда станет понятно, почему мы так «зависимы» от них. На любой инфекционный или аллергический агент возникает реакция слизистой носа в виде воспаления и отека. По сути, это не что иное, как расширившиеся сосуды, по которым активно перемещаются наши иммунные клетки, чтобы купировать заболевание. Если такой отек заметно увеличивается, то нарушается воздухообмен в пазухах носа, так что могут возникнуть гаймориты и фронтиты. Чтобы этого не случилось, когда наблюдается сильный отек слизистой носа, врачи рекомендуют применять сосудосуживающие капли. Но использовать их следует аккуратно, поскольку капли для носа суживают сосуды не только в слизистой носа.
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Симптомы зависимости от сосудосуживающих капель и спреев
При чрезмерном увлечении сосудосуживающими каплями (или нарушении рекомендованной схемы применения) может наблюдаться понижение или повышение давления, бледность, сонливость и обмороки.
Последствия длительного применения капель также не менее опасны. Сначала возникает атрофия слизистой с частыми носовыми кровотечениями, а потом и гипертрофия слизистой. Это означает, что сосудов в слизистой носа становится меньше, а соединительной ткани больше. Итог, увы, неутешительный: cо временем капли просто перестают действовать, а отек лишь увеличивается.
Каким образом возникает зависимость от капель для носа
«Врата в ад» любой зависимости – неправильное использование капель. В инструкции рекомендовано делать это не более 3-5 дней, чтобы пациент смог избежать привыкания. При этом количество рецепторов («кнопок», на которые «нажимает» препарат в слизистой носа, вызывая сужение сосудов) растет — именно так наше тело пытается замедлить действие препарата, который̆ поступает извне. Представьте себе, что раньше препарату нужно было воздействовать на десять кнопок в слизистой̆ носа, чтобы тот перестал быть заложен, а теперь ему необходимо «нажимать» на тысячу. Следовательно, от дозы к дозе капли будут медленнее справляться с заложенностью носа, от которой мы так хотим побыстрее избавиться. Что же приходит нам в голову в этом случае? Правильно: а не увеличить ли количество препарата, чтобы стало легче? Вроде бы логично. Однако в этой логике — болезнь.
Мы ставим собственный комфорт и облегчение симптомов выше отдаленных последствий и плавно, незаметно для себя, впускаем зависимость в свою жизнь. Постепенно из-за злоупотребления каплями слизистая пересыхает, в результате толщина ее становится все больше, растут новые сосуды, чтобы ее питать и таким образом производить слизь. Из-за этого заложенность все нарастает и нарастает, а мы начинаем круглосуточно «дружить» с каплями, которые при этом уже начинают проявлять свои токсичные эффекты. Так человек оказывается в лапах коварной зависимости, которая может привести его и в операционную ЛОР-врача, и в кардиологическое отделение с инфарктом или гипертоническим кризом, и к психиатру с тревогой или бессонницей и так далее.
Как избавиться от зависимости от капель для носа
Цель лечения — разорвать порочный круг: дать вам возможность дышать, а вашему носу быть увлажненным и свободным от воспаления. Сегодня зависимость от капель для носа излечивают при помощи гормонов. Сегодня у нас в распоряжении есть целый класс препаратов — топических (местных) стероидов. Они прекрасны тем, что работают только в слизистой оболочке носа и не попадают в кровь, тем самым не оказывая токсического эффекта на весь организм; действуют они 24 часа и зачастую достаточно пользоваться препаратом всего 1 раз в день, чтобы нос оставался незаложенным.
Поскольку эти препараты работают медленно, необходимо набраться терпения и пройти полный курс лечения — у кого-то это 2, а у кого-то 6 месяцев или более. Вполне допустимо ускорить лечение сеансами иглорефлексотерапии (ИРТ) — поскольку данная методика как раз позволяет воздействовать на нервные окончания, ответственные за работу кровеносных сосудов, в том числе и в носу.
Те пациенты, которые ранее потерпели неудачу от лечения топическими стероидами, не должны расстраиваться: во-первых, большинство врачей и пациентов используют данные препараты изначально неправильно — ошибки допускаются и в способе введения препарата, и в сроках лечения. Некоторые пациенты, «промучившись» пару недель, бросают затею, считая ее безнадежной. Однако повторимся: на сегодня проблема зависимости от капель в нос всегда является разрешимой! Поэтому для начала можно пробовать подбирать правильный препарат и его дозу, усиливать лечение сеансами физиотерапии и ИРТ. Во-вторых, не лишним будет обследовать пациента на предмет аллергических реакций, поскольку таковые могут усиливать хроническое воспаление в полости носа, а значит, требовать более сильной терапии, чем только одни топические стероиды. Сегодня для этого вовсе необязательно делать множество аллергических проб — достаточно пары анализов, имеющихся почти в каждой лаборатории.
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Кроме того, иногда индивидуальная анатомия полости носа также влияет на процесс выздоровления, поэтому некоторым пациентам необходимо будет пройти дополнительное обследование, которое уточнит, в каком состоянии находится перегородка носа (она может быть искривлена), носовые раковины (они могут очень сильно разрастаться, и одними спреями уже будет не справиться) и придаточные пазухи носа (там тоже могут быть следы воспаления), которое мешает правильно дышать. И последнее: даже если перепробовано все из вышеперечисленного, существуют запасные схемы лечения, с привлечением все тех же гормонов, однако действующих несколько сильнее в масштабах всего организма. Главное – набраться терпения и выполнять все предписания вашего доктора.
«Как я жила с зависимостью от капель для носа»: реальная история со счастливым концом
«Жизнь без воздуха – не жизнь. Это я поняла еще лет в 10, когда впервые столкнулась с проблемой затрудненного дыхания. Все начиналось как обычное ОРВИ… Потом мне ставили самые различные диагнозы, объясняющие, почему я не могу нормально дышать – от гайморита до стафилококка. Родители насильно водили меня на ужасную процедуру по методу «Кукушка» – это промывание пазух, но казалось, что вместе с ними параллельно промывали и мой мозг. Боль была жуткая! Также мне удаляли аденоиды, покушались удалить гланды, но я не дала… Лет в 12 врачи отправили меня на прижигание слизистой жидким азотом. В тот день я поняла, что такое пытки. Ощущение было такое, будто в мозг воткнули гвозди…
Самое печальное во всем этом нескончаемом потоке лечения было в том, что все, что все манипуляции, которые делали врачи, мне либо не помогали, либо давали временный эффект. С каждым годом мое состояние ухудшалось. В итоге поставили диагноз – аллергический ринит, но как лечить – лишь развели руками. Время от времени я капала в нос капли, чтобы хоть как-то дышать.
Однако с годами делать это становилось все сложнее, добавились адские головные боли, стало скакать давление, несмотря на молодой возраст. Попытка нормально спать превратилась в кошмар – несколько раз за ночь я просыпалась от того, что задыхалась.
В очередной раз, когда случился приступ удушья, меня госпитализировали и сделали срочную операцию по исправлению искривленной перегородки, хотя причем тут она – непонятно до сих пор. Одновременно мне сделали вазотомию – рассечение сосудистых соединений между слизистой и надкостницей. Однако от этой операции лучше мне стало буквально на год-два. Затем положительный эффект с бешеной скоростью стал исчезать, вернулась заложенность и начался свист. Позднее выяснилось в результате операции врачи срезали мни лишний хрящ и в носовой перегородке образовалась дырка, что давало дополнительную нагрузку на и без того сожженные жидким азотом слизистые.
В общем, с каждым годом мне становилось все хуже, и в конце концов я перешла на сосудосуживающие капли. Только они меня спасали и позволяли нормально дышать. Однако именно они и сыграли со мной злую шутку и привели меня еще и к медикаментозному риниту. Врачи в этой сложной ситуации ничего толком предложить не могли. Кто-то предлагал какие-то сложнейшие операции, кто-то – просто перетерпеть, но сколько именно терпеть, сказать не могли.
«Слезть» с зависимости от капель для носа мне помогло буквально чудо. По работе я прошла очередной курс образовательных лекций и вдруг поняла, что меня отпустило – как-то само собой. В тот вечер я не успела купить капли и с ужасом думала, как мне дожить до утра. В обед следующего дня я внезапно осознала, что нос дышит, дышит без капель. Пошел третий месяц как я живу без них. За это время я вернулась к ним буквально на пару дней, когда болела ОРВИ. Видимо, это была психосоматика. На протяжении всей моей сознательной жизни. Другого объяснения я найти этому не могу».
Фото: depositphotos
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