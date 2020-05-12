Зависимость от капель для носа: чем это опасно и как от нее избавиться

«Врата в ад» любой зависимости – неправильное использование капель. В инструкции рекомендовано делать это не более 3-5 дней, чтобы пациент смог избежать привыкания. При этом количество рецепторов («кнопок», на которые «нажимает» препарат в слизистой носа, вызывая сужение сосудов) растет — именно так наше тело пытается замедлить действие препарата, который̆ поступает извне. Представьте себе, что раньше препарату нужно было воздействовать на десять кнопок в слизистой̆ носа, чтобы тот перестал быть заложен, а теперь ему необходимо «нажимать» на тысячу. Следовательно, от дозы к дозе капли будут медленнее справляться с заложенностью носа, от которой мы так хотим побыстрее избавиться. Что же приходит нам в голову в этом случае? Правильно: а не увеличить ли количество препарата, чтобы стало легче? Вроде бы логично. Однако в этой логике — болезнь.

Мы ставим собственный комфорт и облегчение симптомов выше отдаленных последствий и плавно, незаметно для себя, впускаем зависимость в свою жизнь. Постепенно из-за злоупотребления каплями слизистая пересыхает, в результате толщина ее становится все больше, растут новые сосуды, чтобы ее питать и таким образом производить слизь. Из-за этого заложенность все нарастает и нарастает, а мы начинаем круглосуточно «дружить» с каплями, которые при этом уже начинают проявлять свои токсичные эффекты. Так человек оказывается в лапах коварной зависимости, которая может привести его и в операционную ЛОР-врача, и в кардиологическое отделение с инфарктом или гипертоническим кризом, и к психиатру с тревогой или бессонницей и так далее.

Как избавиться от зависимости от капель для носа

Цель лечения — разорвать порочный круг: дать вам возможность дышать, а вашему носу быть увлажненным и свободным от воспаления. Сегодня зависимость от капель для носа излечивают при помощи гормонов. Сегодня у нас в распоряжении есть целый класс препаратов — топических (местных) стероидов. Они прекрасны тем, что работают только в слизистой оболочке носа и не попадают в кровь, тем самым не оказывая токсического эффекта на весь организм; действуют они 24 часа и зачастую достаточно пользоваться препаратом всего 1 раз в день, чтобы нос оставался незаложенным.

Поскольку эти препараты работают медленно, необходимо набраться терпения и пройти полный курс лечения — у кого-то это 2, а у кого-то 6 месяцев или более. Вполне допустимо ускорить лечение сеансами иглорефлексотерапии (ИРТ) — поскольку данная методика как раз позволяет воздействовать на нервные окончания, ответственные за работу кровеносных сосудов, в том числе и в носу.

Те пациенты, которые ранее потерпели неудачу от лечения топическими стероидами, не должны расстраиваться: во-первых, большинство врачей и пациентов используют данные препараты изначально неправильно — ошибки допускаются и в способе введения препарата, и в сроках лечения. Некоторые пациенты, «промучившись» пару недель, бросают затею, считая ее безнадежной. Однако повторимся: на сегодня проблема зависимости от капель в нос всегда является разрешимой! Поэтому для начала можно пробовать подбирать правильный препарат и его дозу, усиливать лечение сеансами физиотерапии и ИРТ. Во-вторых, не лишним будет обследовать пациента на предмет аллергических реакций, поскольку таковые могут усиливать хроническое воспаление в полости носа, а значит, требовать более сильной терапии, чем только одни топические стероиды. Сегодня для этого вовсе необязательно делать множество аллергических проб — достаточно пары анализов, имеющихся почти в каждой лаборатории.