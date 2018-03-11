Хеликобактер пилори — как избавиться от патогенной бактерии
Раньше считалось, что язва желудка развивается от острой пищи. Никто не верил, что хоть какой-нибудь микроорганизм способен выжить в соляной кислоте. Но в 80-е годы прошлого века австралийские физиологи, изучавшие кусочки желудочной стенки, полученные при биопсии у больных язвой, обнаружили там живых бактерий и назвали их Helicobacter Pylori. Бактерию можно обнаружить только под толстым защитным слоем слизи, которым покрыта внутренняя поверхность желудка. Но как они туда забираются и почему не гибнут при попадании в желудочный сок? Благодаря своим жгутикам бактерия ловко и быстро перемещается в желудочном соке, при этом она постоянно заселяет новые участки.
Для того чтобы выжить в агрессивной среде, хеликобактер пилори синтезирует уреазу, специальный фермент, который расщепляет мочевину до аммиака и формирует защитный щелочной кокон вокруг бактерии.
Вот благодаря этому кокону ее и вычисляют — даже без гастроскопии и биопсии. Существует дыхательный уреазный тест: вы принимаете раствор карбамида (мочевины), дважды выдыхаете в специальные контейнеры — и по составу воздуха (до приема карбамида и после) определяется наличие или отсутствие Helicobacter Pylori в организме. Этот тест может применяться как для диагностики инфекции, так и для оценки эффективности лечения.