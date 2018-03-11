Раньше считалось, что язва желудка развивается от острой пищи. Никто не верил, что хоть какой-нибудь микроорганизм способен выжить в соляной кислоте. Но в 80-е годы прошлого века австралийские физиологи, изучавшие кусочки желудочной стенки, полученные при биопсии у больных язвой, обнаружили там живых бактерий и назвали их Helicobacter Pylori. Бактерию можно обнаружить только под толстым защитным слоем слизи, которым покрыта внутренняя поверхность желудка. Но как они туда забираются и почему не гибнут при попадании в желудочный сок? Благодаря своим жгутикам бактерия ловко и быстро перемещается в желудочном соке, при этом она постоянно заселяет новые участки.