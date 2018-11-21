Вред и польза занятий спортом на свежем воздухе в холодное время года

4 факта о спорте на свежем воздухе
Польза от пребывания на свежем воздухе доказана научными исследованиями и практикой. Физические нагрузки на свежем воздухе еще эффективнее, поскольку организм тратит больше калорий. Например, в исследованиях, где сравнивалась нагрузка при поездках на велосипеде на улице и на велотренажере, доказано, что больше калорий человек тратит на улице. Это происходит в том числе за счет сопротивления ветру и смен поверхности, по которой идет или едет человек.
Физическая активность на свежем воздухе улучшает краткосрочную память.
Обогащенная кислородом кровь быстрее транспортирует полезные вещества и утилизирует уже отработанные. Запускается процесс эффективной выработки серотонина и эндорфина.
Регулярные физические упражнения на природе могут снизить риск страдания от слабого психического здоровья вдвое. [Исследователи из Университета Глазго изучали](https://www.gla.ac.uk/news/archiveofnews/2012/june/headline_236113_en.html и https://www.telegraph.co.uk/news/health/news/9344129/Jogging-in-forest-twice-as-good-as-trip-to-gym-for-mental-health.html) использование естественных и неестественных сред для физической активности (ходьбы, бега и велоспорта). И обнаружили, что регулярные тренировки на свежем воздухе и созерцание природы помогают сопротивляться стрессу, в то время как использование неестественной среды, как в спортзале, нет. Также при длительном нахождения на свежем воздухе снижается содержание гормона стресса в организме – кортизола.
Боюсь начать! 6 ложных опасений перед воркаутом
При всех очевидных плюсах занятий на свежем воздухе в межсезонье и зиму у людей возникают опасения. И даже те, кто привыкли начинать день с тренировки в парке, уходят в зал или вовсе перестают тренироваться. А кто-то и вовсе боится начать.
1.“Как я буду тренироваться на снегу/ под дождем?” Тренировка в прохладную погоду – это выход из зоны комфорта. Когда человек делает это постоянно, входит во вкус. На многих спортивных площадках есть навесы, можно тренироваться под ними. Снег на спортивных площадках регулярно чистят, поэтому тренировки проходят на удобных спортивных покрытиях. Нужно предусмотреть правильную одежду: качественная непромокаемая ветровка не позволит промокнуть.
2. “Я замерзну” Не замерзнете, если будете правильно одеты! Мы, например, всегда инструктируем наших клиентов, как одеться правильно, чтобы тренировка оказалась максимально комфортной.
5−10 градусов: нижний базовый слой (кофта с длинным рукавом, леггинсы/штаны) + терморегулирующий слой (олимпийка/толстовка с длинным рукавом).
-1 до 5 градусов: нижний базовый слой (кофта с длинным рукавом, леггинсы/штаны) + защитный слой (легкая куртка) + аксессуары (легкие перчатки и повязка на уши).
-6 до -1 градусов: нижний базовый слой (термобелье, штаны) + терморегулирующий слой (флис) + защитный слой (куртка) + аксессуары (перчатки и шапка).
от -15 до -6 градусов: нижний базовый слой (термобелье, штаны) + терморегулирующий слой (флис) + защитный слой (куртка и теплый жилет) + аксессуары (перчатки, повязка на уши, шапка и баф на шею).
3. “Если я приду с ребенком, он не будет сидеть на месте, и мне придется постоянно отвлекаться” Дети, которые еще не ходят, как правило, спят в колясках. Те, кто постарше, с удовольствием в своей манере повторяют упражнения за взрослыми.
4. “Я вспотею на тренировке, и придется еще идти до дома, чтобы переодеться. Я могу простудиться” Берите с собой дополнительный комплект сменной верхней одежды, чтобы переодеться сразу после тренировки и не остыть.
5. “Я потеряю ценные вещи” На улице нет комфортной раздевалки со шкафчиками, куда я положу вещи, которые принес с собой на тренировку?” На наших тренировках все вещи складываются в одно место в поле зрения тренера. Проблем с этим не возникало никогда.
6. “В вечернее время на улице темно. Находиться в парке некомфортно” Парки и спортивные площадки, как правило, очень хорошо освещены. Когда этого освещения недостаточно или проходят ремонтные работы, можно использовать переносной фонарь.