Вред и польза занятий спортом на свежем воздухе в холодное время года

Боюсь начать! 6 ложных опасений перед воркаутом

При всех очевидных плюсах занятий на свежем воздухе в межсезонье и зиму у людей возникают опасения. И даже те, кто привыкли начинать день с тренировки в парке, уходят в зал или вовсе перестают тренироваться. А кто-то и вовсе боится начать.

1.“Как я буду тренироваться на снегу/ под дождем?” Тренировка в прохладную погоду – это выход из зоны комфорта. Когда человек делает это постоянно, входит во вкус. На многих спортивных площадках есть навесы, можно тренироваться под ними. Снег на спортивных площадках регулярно чистят, поэтому тренировки проходят на удобных спортивных покрытиях. Нужно предусмотреть правильную одежду: качественная непромокаемая ветровка не позволит промокнуть.

2. “Я замерзну” Не замерзнете, если будете правильно одеты! Мы, например, всегда инструктируем наших клиентов, как одеться правильно, чтобы тренировка оказалась максимально комфортной.

5−10 градусов: нижний базовый слой (кофта с длинным рукавом, леггинсы/штаны) + терморегулирующий слой (олимпийка/толстовка с длинным рукавом).

-1 до 5 градусов: нижний базовый слой (кофта с длинным рукавом, леггинсы/штаны) + защитный слой (легкая куртка) + аксессуары (легкие перчатки и повязка на уши).

-6 до -1 градусов: нижний базовый слой (термобелье, штаны) + терморегулирующий слой (флис) + защитный слой (куртка) + аксессуары (перчатки и шапка).

от -15 до -6 градусов: нижний базовый слой (термобелье, штаны) + терморегулирующий слой (флис) + защитный слой (куртка и теплый жилет) + аксессуары (перчатки, повязка на уши, шапка и баф на шею).