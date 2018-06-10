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Откуда берутся тромбы и насколько они опасны

Можно ли заранее узнать о повышенном риске тромбоза? Надо ли разжижать кровь? И вообще от чего образуются тромбы в сосудах?

Что такое тромбы

Клетки крови условно принято разделять на три больших группы: эритроциты (красные клетки, разносящие кислород), лейкоциты (белые клетки, клетки-защитики, отлавливающие патогенов в крови) и тромбоциты (безъядерные клетки-ремонтники). Тромбы, как нетрудно догадаться, образуются благодаря тромбоцитам. Процесс образования тромба — защитный механизм, без него мы бы умерли от потери крови даже после небольшой травмы. Они первыми устремляются к месту повреждения — к ране, язве, истончению — и образуют сгусток, который закупоривает повреждения в сосудах, останавливая кровотечение. Когда рана заживает, такие тромбы рассасываются самостоятельно. Процесс образования тромба еще называют свертыванием крови. А вся система — поддержание крови в жидком состоянии, образование тромбов и растворение тромбов — называется гемостазом.

Проблемы возникают, если нарушен баланс свертывающей и противосвертывающей систем крови. При различных заболеваниях системы кровообращения, патологиях сосудистых стенок, нарушениях гемостаза возникают предпосылки к тромбообразованию.
Мария Кириллова,
к.м.н., врач-терапевт, кардиолог медицинского центра «Атлас»

В результате кровяные сгустки можно обнаружить там, где нет необходимости в их «ремонтной» функции (во всяком случае, в таком объеме) — в венах, артериях разного диаметра и даже в полостях сердца. В любом случае это патология, но характер и уровень риска зависят от местоположения тромбов.

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