Откуда берутся тромбы и насколько они опасны

Что такое тромбы

Клетки крови условно принято разделять на три больших группы: эритроциты (красные клетки, разносящие кислород), лейкоциты (белые клетки, клетки-защитики, отлавливающие патогенов в крови) и тромбоциты (безъядерные клетки-ремонтники). Тромбы, как нетрудно догадаться, образуются благодаря тромбоцитам. Процесс образования тромба — защитный механизм, без него мы бы умерли от потери крови даже после небольшой травмы. Они первыми устремляются к месту повреждения — к ране, язве, истончению — и образуют сгусток, который закупоривает повреждения в сосудах, останавливая кровотечение. Когда рана заживает, такие тромбы рассасываются самостоятельно. Процесс образования тромба еще называют свертыванием крови. А вся система — поддержание крови в жидком состоянии, образование тромбов и растворение тромбов — называется гемостазом.