Теплые кальсоны, рейтузы и термобелье — реальная необходимость в нашем климате или такой же древний миф, как, например, лечение ОРВИ с помощью малины?

Колготки — вообще относительно новая деталь женского гардероба. Сто лет назад климат был не мягче, но женская половина человечества носила чулки. Мода шестидесятых на короткие юбки принесла с собой и необходимость носить колготки. Колготки производились из хлопка и шерсти с добавлением синтетических материалов для придания эластичности.

Современные эластичные колготки производятся полностью из синтетического материала. Он прекрасно смотрится на ноге и, может быть, даже придает фигуре более привлекательные очертания, но пользы женскому организму не приносит — вне зависимости от погоды. Начнем с того, что по всей поверхности ног образуется своеобразный «парниковый эффект», и его интенсивность напрямую зависит от плотности колготок — ден. В результате плотного прилегания нарушается воздухообмен в области гениталий, что может привести к нарушению флоры различной интенсивности и, как следствие, к неприятным заболеваниям.

Зимой бегать по морозу в тонкой синтетике по меньшей мере неприятно, поэтому бодипозитивные девушки и женщины предпочитают шерстяные и хлопковые колготки, а они лучше «дышат» и, соответственно, в меньшей степени подвергают рискам женский организм. К сожалению, во многих компаниях по-прежнему существует строгий дресс-код, по которому сотрудницы обязаны носить тонкие капроновые колготки. Чем это чревато и действительно ли это так вредно?