Колготки в сетку и боди из латекса: 48-летняя Дженнифер Лопес восхитила новым сценическим образом
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Певица поделилась кадрами c выступления на музыкальном фестивале.
Стройная фигура с женственными изгибами позволяет популярной американской исполнительнице Дженнифер Лопес выбирать для выступлений исключительно провокационные наряды. Красные кожаные трусы, платье с высокими разрезами — певица знает, чем удивить публику.
Накануне Джей Ло приняла участие в музыкальном фестивале Calibash, где исполнила один из своих последних хитов Amor, Amor, Amor. Для выступления артистка надела боди из красного и черного латекса, подчеркнувшее ее упругие ягодицы. Откровенный наряд дополнили блестящие шаровары на кожаных пажах и бомбер с объемными рукавами из такой же ткани.
Многие поклонники высоко оценили новый образ певицы, но нашлись и те, кто посчитал его чересчур ярким и провокационным.
А вам нравится этот наряд Дженнифер Лопес?
Фото: instagram