Певица поделилась кадрами c выступления на музыкальном фестивале.

Стройная фигура с женственными изгибами позволяет популярной американской исполнительнице Дженнифер Лопес выбирать для выступлений исключительно провокационные наряды. Красные кожаные трусы, платье с высокими разрезами — певица знает, чем удивить публику.

Накануне Джей Ло приняла участие в музыкальном фестивале Calibash, где исполнила один из своих последних хитов Amor, Amor, Amor. Для выступления артистка надела боди из красного и черного латекса, подчеркнувшее ее упругие ягодицы. Откровенный наряд дополнили блестящие шаровары на кожаных пажах и бомбер с объемными рукавами из такой же ткани.