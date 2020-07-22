Сложно, но можно: как похудеть после родов и почему это непременно нужно сделать
Когда начинать худеть?
По статистике, 80% женщин после родов набирают лишний вес (больше 10 килограммов, которые остаются на выходе из роддома) — избавиться от него не так-то просто. Включается своего рода защитный механизм: во время беременности женщина привыкла есть больше обычного, сократить свой рацион после выписки из роддома, как правило, не готова… По сути, некоторые в течение двух лет (9 месяцев беременности и как минимум год на грудном вскармливании) едят без ограничений (в меню преимущественно быстрые углеводы). За это время успевают сформироваться неправильные пищевые привычки, от которых потом очень сложно избавиться и — как следствие — похудеть.
Когда же стоит задумываться о том, чтобы возвращаться в привычную форму после родов? Уже через 6-8 недель, говорят специалисты. Голодать ни в коем случае не нужно: питание должно быть сбалансированным, а порции небольшими. Старайтесь есть не меньше четырех раз в день.
Уберите сладкие чаи — женщинам на ГВ старшие родственники по старинке еще советуют пить чай со сгущенкой, якобы он способен увеличить лактацию. Специалисты давно уверяют, что никакой связи нет, а вот лишние калории при любви к подобному напитку обеспечены! Если в течение дня вам с малышом на руках некогда поесть, а вечером непреодолимо тянет на сладкое, знайте, что организм сигнализирует о нехватке сложных углеводов. Значит, в меню обязательно нужно включить крупы: гречку, бурый рис, булгур, чечевицу. И не один, а хотя бы дважды в день. И, конечно, белок: курица, кролик, рыба и морепродукты, творог, нут. Ряд диетологов советует: если тянет съесть вредную шоколадку или круассан, сделайте выбор в пользу… жира. Например, съешьте кусочек сливочного сыра — он даст чувство насыщения.
Не забываем о физических нагрузках. Они на 20% определяют снижение нашего веса. Ежедневные прогулки с коляской работают на руку молодым мамам. Гулять можно в интенсивном темпе, делая остановки на спортивных площадках. Если захватите с собой фитнес-резинку, скучать, пока малыш спит, точно не придется.
Добавим, что режим любой женщины, ставшей мамой, меняется. И включает в себя недосып (ночные кормления и ранние подъемы), отсутствие времени «нормально поесть» и заняться собой. При таких вводных данных одни легко сбрасывают лишние килограммы, забывая о еде, другие, наоборот, едят все, до чего дотянется свободная рука. Наш эксперт уверяет, что в лишнем весе после родов точно не стоит винить грудное вскармливание. Дело, повторим, в пищевых привычках, которые нужно скорректировать.
Увеличиваем калорийность за счет белка
Сложности снизить вес при ГВ нет, если вы в период беременности не набрали вес больше, чем 8-10 кг. В норме сама лактация приводит к нормализации веса, накопленного во время беременности. Аппетит может повысится только за счет того, что повышается расход энергии в процессе кормления. В зависимости от роста, массы тела, нутриционного статуса и двигательной активности кормящая мама получает рацион на 2500-3200 ккал. Калорийность питания увеличивается в основном за счет белка.
Период ГВ очень важен для женского организма как период восстановления гормонального фона после родов. За лактацию отвечают гормоны окситоцин и пролактин. По завершении лактации уменьшается пролактин и начинают вырабатываться гормоны ФСГ и ЛТГ, запускается цикличность работы яичников. Чем раньше прерывается кормление, тем вероятнее увеличение жировой ткани за счет нехватки половых гормонов.
Чтобы вырабатывалось достаточное количество окситоцина и пролактина, необходимо чаще прикладывать ребенка к груди и следить за полным опорожнением молочных желез. Помимо выше названных гормонов, имеет значение комплексная работа и гормонов щитовидной железы, и гормонов надпочечников, и половых гормонов.
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Что урезать будем?
В период лактации необходимо полноценно и разнообразно питаться. Если вы за время беременности набрали больше физиологической нормы (8-10 кг), необходимо уменьшить калорийность рациона за счет исключения простых углеводов (сахаросодержащих продуктов, белого хлеба, пасты).
Стоит выбирать продукты с невысоким содержанием жиров, уменьшить количество соли в пище. Увеличить двигательную активность. И тогда вес обязательно нормализуется.
Фото: Pexels.com
Еще один важный момент: после родов женщина обязательно должна вернуться к своему привычному, нормальному весу. В противном случае состояние инсулиновой резистенции закрепится и грозит приобретением сахарного диабета второй степени. Для того, чтобы этого не произошло, гинеколог еще во время беременности пациентки следит за ее прибавками в весе. После родов эту ответственность берет на себя молодая мама.
Фото: Pexels.com
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