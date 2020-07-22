Сложно, но можно: как похудеть после родов и почему это непременно нужно сделать

По статистике, 80% женщин после родов набирают лишний вес (больше 10 килограммов, которые остаются на выходе из роддома) — избавиться от него не так-то просто. Включается своего рода защитный механизм: во время беременности женщина привыкла есть больше обычного, сократить свой рацион после выписки из роддома, как правило, не готова… По сути, некоторые в течение двух лет (9 месяцев беременности и как минимум год на грудном вскармливании) едят без ограничений (в меню преимущественно быстрые углеводы). За это время успевают сформироваться неправильные пищевые привычки, от которых потом очень сложно избавиться и — как следствие — похудеть.

Когда же стоит задумываться о том, чтобы возвращаться в привычную форму после родов? Уже через 6-8 недель, говорят специалисты. Голодать ни в коем случае не нужно: питание должно быть сбалансированным, а порции небольшими. Старайтесь есть не меньше четырех раз в день.

Уберите сладкие чаи — женщинам на ГВ старшие родственники по старинке еще советуют пить чай со сгущенкой, якобы он способен увеличить лактацию. Специалисты давно уверяют, что никакой связи нет, а вот лишние калории при любви к подобному напитку обеспечены! Если в течение дня вам с малышом на руках некогда поесть, а вечером непреодолимо тянет на сладкое, знайте, что организм сигнализирует о нехватке сложных углеводов. Значит, в меню обязательно нужно включить крупы: гречку, бурый рис, булгур, чечевицу. И не один, а хотя бы дважды в день. И, конечно, белок: курица, кролик, рыба и морепродукты, творог, нут. Ряд диетологов советует: если тянет съесть вредную шоколадку или круассан, сделайте выбор в пользу… жира. Например, съешьте кусочек сливочного сыра — он даст чувство насыщения.

Не забываем о физических нагрузках. Они на 20% определяют снижение нашего веса. Ежедневные прогулки с коляской работают на руку молодым мамам. Гулять можно в интенсивном темпе, делая остановки на спортивных площадках. Если захватите с собой фитнес-резинку, скучать, пока малыш спит, точно не придется.

Добавим, что режим любой женщины, ставшей мамой, меняется. И включает в себя недосып (ночные кормления и ранние подъемы), отсутствие времени «нормально поесть» и заняться собой. При таких вводных данных одни легко сбрасывают лишние килограммы, забывая о еде, другие, наоборот, едят все, до чего дотянется свободная рука. Наш эксперт уверяет, что в лишнем весе после родов точно не стоит винить грудное вскармливание. Дело, повторим, в пищевых привычках, которые нужно скорректировать.